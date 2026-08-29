Natanael Cano se defiende ante quienes quieren acabar con los corridos tumbados

Nata, como es conocido el sonorense, llegó, como siempre se le ha visto, con una sonrisa y elegante, en traje azul, con los tatuajes hasta el cuello, pero con un look diferente: ahora está todo rapado, pero la actitud no cambia.

Pepe Garza, exprogramador de radio y productor musical, fue el encargado de sentarse a platicar un momento junto a Nata para contar un poco de su presente y una de las primeras preguntas que le hizo al músico fue: “¿Qué opinas de quienes quieren desaparecer este género?”

Nata, sonriendo, con esa dentadura grande y con una voz agresiva, alerta, y un tono seguro, así como los del norte del país, dijo “Van a tener que matarnos, porque esto lo hacemos de corazón”.

“Me encanta estar dentro de mi estudio, me encanta cantar, y así va ser por mucho tiempo hasta que nos maten, a la verga”, agregó entre risas y el vitoreo de todos sus fanáticos.

Natanael Cano. Cortesía Federico Galindo / Cuarto Piso

Los cóvers son su nuevo fuerte

Las composiciones de Nata siempre han sido cargadas con mensajes de fortaleza, aspiracionistas y en ocasiones también vinculados al género del narcocorrido, y este nuevo disco no es la excepción: Aprevenido, Por la mañana, hasta temas como No soy amigo de todos rescatan esa esencia de Natanael en los tumbados.

Colaboró con Gabito Ballesteros, Dan Sánchez y Bajo Perfil, entre otros que lo acompañaron durante el lanzamiento del disco este jueves por la noche, pero hubo dos momentos que se robaron la presentación del nuevo álbum, y ambos fueron cóvers.

En el primero de ellos cantó Por amarte así, tema reconocido en la voz de Cristian Castro, compuesta por Alejandro Montalbán y Eduardo Reyes, un clásico de la llamada música romántica, una balada que Nata no tuvo empacho en adaptar al género de banda, con toques de sierreño y ese tololoche del tumbado.

Todo el Pepsi Center coreó el tema, pues todos ya lo conocían. Pero después vino el remate de la noche, cuando Nata estaba encima de una plataforma que llevaba dentro un auto de lujo soltó otro de sus singles, Frente a Frente, de los letristas Manuel Alejandro y Ana Magdalena, popularidad primero por Janette, y más adelante por Enrique Bunbury y Tulsa.

Natanael Cano y Gabito Ballesteros. Cortesía Federico Galindo / Cuarto Piso

La canción rompió la noche, todos cantaban y Natanael bailaba, disfrutada cada segundo y entre los coros lanzaba el grito “No queda nada, hija de tu puta madre”, que soltaba las carcajadas y aplausos de los fans.

Y es que este terreno de los cóvers no es nuevo para Natanael, una de sus canciones más coreadas en cada concierto es el tema arreglado a sierreño O me voy o te vas, compuesto por Marco Antonio Solís, y por la reacción del público estos dos temas serán también dos nuevos hits del sonorense.

Al finalizar, Nata sólo agradeció, se despidió, bajando de la plataforma que simulaba el desierto de Sonora, no sin antes explicar porqué el título de su disco Natanael Cano Vol. 1 si es ya el décimo quinto álbum de su discografía desde Todo es diferente, lanzado en 2019.