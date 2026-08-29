Juan Gabriel: entre tequila y mezcal

Querida, Me nace del corazón y El Noa Noa son canciones que viven en la memoria de todo aquel que le gusta o ha escuchado alguna vez a Juan Gabriel… pero también son el complemento perfecto, convertido en trago, para hacerle un homenaje a su legado.

Sí, Juan Gabriel es el artista que tiene todos los estados de ánimo a flor de piel, lo mostró durante 45 años que duró su carrera, pero también es el pretexto perfecto para pasar una noche única con él, su música y su recuerdo. Eso lo sabe Virgin Group Music y la galería Tetetlán quienes el jueves por la noche organizaron una Noche de Vinil en homenaje a los 10 años del fallecimiento del Divo de Juárez.

Tres discos —Los Duo, Eterno y Mis 40 en Bellas Artes—, tres cocteles inspirados en su música y que llevan el nombre de sus canciones —con base en ginebra, tequila y mezcal—, una selección de canapés típicos de la cocina mexicana, velas, libros, un tornamesas y un circuito de bocinas hicieron que Juanga volviera estar entre su gente con todo su talento y esplendor.

Nuestra misión todos los años es mantener vivo el legado del maestro Alberto Aguilera, para nosotros es un orgullo trabajar con alguien que redefinió la música en México y la música mexicana como tal, no sólo como artista, sino también como autor. Hoy en día hay una tendencia por volver a consumir y comprar producto físico, no sólo en México, en el mundo. A nivel mundial el producto físico, que son CD y vinilos, creció más de 14 por ciento algo que no ocurría hace años, entonces la idea es presentar a los fans que pudieran venir y toda la gente que está en este evento, esta forma de volver a escuchar un álbum”, compartió Leonardo Ramírez, director de marketing de Virgin Music Group, con Excélsior.

La velada comenzó en la parte superior de galería y restaurante Tetetlán donde a la llegada al tapanco las mesas adornadas con flores, velas y el menú del maridaje de la noche le dieron la bienvenida a los asistentes quienes dieron el primer cuadrito de su tira de bebidas a los meseros que comenzaron la fiesta en recuerdo de Juan Gabriel con cerveza, mezcalitas o mezcal de la casa… lo que prefiriera el público.

A las 9:30 de la noche, con sólo las luces de las velas, Miguel Ángel Gómez, encargado de las Noches de Vinilo en el lugar, dio la bienvenida a los asistentes y colocó en el tornamesas el primer disco que se escuchó: Los Duo… y con él llegó Querida, el coctel inspirado en la canción que abre el disco hecho a base de ginebra, maracuyá, yogurt de coco y agua tónica.

Así, con trago en mano y calentando motores, las canciones en donde Juan Gabriel compartió el micrófono con personajes como Vicente Fernández, Isabel Pantoja, Laura Pausini, Juanes y Marco Antonio Solis, tomaron vida una vez más haciendo que el público comenzara a cantar, miestras que sopecitos de marlin, cecina y pato, así como esquites y tostaditas de chapulín comenzaran a dar vueltas por el lugar de la misma forma que el vinilo lo hacía en el tornamesa.

Así como fueron pasando los minutos, lo fueron haciendo las canciones, y entonces llegó el turno de Eterno, el disco póstumo de Juan Gabriel que contiene 20 canciones que recopila material resguardado de su archivo personal… y obvio llegó acompañado por un coctel más.

Eterno es el disco póstumo de Juan Gabriel. Azul Del Olmo

Me nace del corazón, esa canción que Alberto Aguilera escribiera en los años 70 y popularizada por su cómplice y amiga Rocío Durcal, inspiró un coctel a base de tequila, shrub de bugambilia y tuna roja, y agua mineral, muy mexicano que quedó a la perfección con las canciones de este álbum en donde prevalece la presencia del mariachi.

Tras dos discos y varios tragos, la sesión hizo una pausa porque Virgin tenía una sorpresa para los asistentes. A cada uno se le regaló una miniréplica de los vinilos que se tocaron en la sesión, las cuales en su interior tenían un minivinilo que en realidad es un portavasos con un número. Con la ayuda de Chat GPT, quien por momentos se apoderó del micrófono, la discográfica rifó varios vinilos de la joya de la corona y el siguiente disco a escuchar: Mis 40 en Bellas Artes.

Así llegó la legendaria grabación de Juan Gabriel en el recinto cultural más importante de México; el último y tercer coctel a base de mezcal, reducción de café de olla y cordial de guayaba, que sin dudo encendió las emociones al máximo.

Canciones como Querida, Me gustas mucho, Siempre en mi mente y Caray pusieron a cantar a algunos a todo pulmón, y a otros a comenzar a bailar con sus acompañantes, haciendo de la noche un verdadero homenaje al espíritu artístico de Alberto Aguilera y de Juan Gabriel