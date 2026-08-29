Siria: importantes avances

El estallido de la guerra civil en Siria en 2011 marcó el principio de una catástrofe humanitaria de proporciones apocalípticas. El régimen dictatorial encabezado por Bashar al-Assad mostró ser capaz de cometer las atrocidades más inimaginables contra su propia población con tal de mantenerse en el poder. La historia es conocida: más de medio millón de muertos y cerca de cinco millones de personas forzadas a buscar refugio donde se pudiera, generando una crisis migratoria internacional que alteró los destinos y los equilibrios políticos en numerosos países europeos y de Oriente Medio a los que se dirigieron quienes buscaban salvar sus vidas y encontrar un nuevo hábitat que los acogiera.

Repentinamente, en diciembre de 2024 una noticia recorrió el mundo: Assad y su círculo inmediato se habían exiliado en Moscú como consecuencia de la toma del poder por milicias sunnitas al mando de un personaje de nombre Ahmed al-Sharaa, antiguo militante de Al Qaeda, aparentemente regenerado. El derrumbe de la dictadura en esos momentos fue producto de una cadena de causas y efectos a raíz de la serie de acontecimientos y cambios regionales derivados de lo ocurrido el 7 de octubre de 2023 cuando el Hamás palestino gobernante en Gaza atacó a Israel. En aquel contexto bélico, el debilitamiento que a lo largo de poco más de un año sufrió el eje Irán-Hezbolá-Hamás, del que dependía el régimen sirio para sostenerse, acabó por derrumbar la larga dictadura de más de medio siglo de la familia Assad.

Hubo y sigue habiendo muchas dudas acerca de la naturaleza del nuevo gobierno de Damasco. Sin embargo, Al-Sharaa, ya con el título de presidente y, a pesar de su cuestionable pasado personal, logró seducir a Donald Trump quien aparentemente confió en él como potencial aliado regional y estabilizador de Siria. La tarea se apreciaba titánica: el país estaba en ruinas, aquejado por múltiples conflictos étnico-religiosos, en estado oficial de guerra contra Israel desde siempre, y con presencia militar en su suelo de fuerzas rusas y turcas que habían jugado un papel en el contexto de la guerra civil del país. De hecho, a lo largo del último año y medio no dejó de haber episodios sangrientos, como lo fue, por ejemplo, la brutal masacre que sufrió la población drusa habitante del sur del país a mediados de 2025.

Hoy el panorama parece haber mejorado sustancialmente. Muchas de las sanciones que pesaban sobre el país han sido eliminadas y, además, EU acaba de retirar formalmente a Siria de la lista de Estados promotores de terrorismo, lista en la que figuraba desde 1979, junto a Cuba, Irán y Corea del Norte. Esta nueva situación facilitará que Siria pueda integrarse a la comunidad internacional de manera plena y contar con los créditos e inversiones necesarios para poner al país en pie.

El otro desarrollo positivo registrado esta semana fue el anuncio de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), comandadas por los kurdos del país, de disolverse para integrarse en el ejército nacional. Se trata de una agrupación independiente que durante años combatió al régimen de los Assad y además colaboró con EU a fin de expulsar al ISIS o Estado Islámico de la amplia franja de territorio en la que había asentado su efímero califato. La anunciada integración es un importante paso a fin de acabar con las milicias sectarias y comenzar a crear y fortalecer instituciones capaces de ordenar la vida nacional por tanto tiempo sumida en el caos. Es notable que la citada integración se da en acuerdo con Turquía, su vecino del norte, el cual de manera simultánea se halla en un proceso de negociación con la más importante organización militante kurda en su territorio, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), protagonista de luchas insurgentes contra el gobierno turco desde 1984.

En esas circunstancias queda por ver si la añeja opresión que han sufrido millones de kurdos en Turquía y Siria a lo largo décadas empieza a disolverse mediante un reconocimiento y respeto oficiales a su particular identidad étnica y cultural. Mientras tanto, en el caso específico de Siria, su sufrida población parece estar viendo por fin una luz al final del oscuro túnel en el que ha estado viviendo por tanto tiempo.