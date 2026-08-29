¿Hasta dónde podemos llegar mientras hacemos daño a otros?, dice Alice Braga sobre 'Materia oscura'

Cuando el libro Dark Matter de Blake Crouch cayó en las manos de Alice Braga hizo que la brasileña se convirtiera en una gran fan del texto del estadunidense. Al tiempo, Braga se convirtió en parte de ese multiverso que se desarrolló en la pantalla cuando Materia oscura (Dark Matter) se estrenó en 2024.

A dos años de eso, la brasileña ha encontrado en este proyecto no sólo un reto histriónico y mental, sino también un punto de reflexión sobre la tecnología y su uso a través de Amanda, su personaje, con el cual regresa para la segunda temporada.

“Creo que el arte, y el entretenimiento en general, más allá de atraparnos y brindarnos alegría, risas y todo eso, tiene el potencial de generar cambios, inspiración y aspiraciones. Es maravilloso ver a un personaje como el de Rebecca Ferguson en Silo, esa resiliencia, esa fortaleza, esa inteligencia... es fantástico, resulta realmente inspirador. En Materia oscura ocurre algo parecido: los personajes, no sólo el mío, sino todos, sufren las consecuencias de una creación magnífica. Por un lado, existe la idea de que podemos crear y salvar mundos gracias a esta tecnología, pero, al mismo tiempo, está causando mucho daño.

Afecta a personas que no saben cómo manejarla; realmente impacta en sus vidas. Sirve como metáfora para preguntarnos hasta dónde podemos llegar mientras causamos daño a otras personas. Es importante reconocer que no podemos perder la conexión humana, ni la empatía, ni nuestra propia esencia por culpa de hacia dónde nos lleva la tecnología. Es un desafío. Vivimos en un mundo fantástico gracias a los avances médicos y tecnológicos —la tecnología es fundamental para el mundo—, pero debemos mantener los pies en la tierra y recordar quiénes somos”, compartió Alice en entrevista con Excélsior.

La historia que Crouch delineó en 2018 para el papel se ha convertido en uno de los proyectos en pantalla más queridos para Alice, no sólo porque Amanda la hace pensar en su propia humanidad, sino porque, al igual que el espectador, la mantiene con el “¿qué va a pasar ahora?”, todo el tiempo, ya que, si bien la primera temporada fue aterrizada en el libro en su totalidad, esta segunda entrega obligó a todos a darle un seguimiento coherente e interesante a la historia.

“Fue algo realmente hermoso, desafiante e intenso, porque nos basamos en una novela que fue un éxito de ventas; tuvo una gran acogida. Luego la convertimos en una serie de televisión, lo cual fue genial. Es fantástico participar en una serie que adapta una novela; siempre supone un desafío maravilloso. Y ahora estamos haciendo una secuela de algo... bueno, de un libro que no existe, porque ya cubrimos toda la obra original en la primera. Así que la segunda temporada es, en cierto modo, una continuación de la historia para los fans del libro. Fue un reto precioso al que enfrentarse y, debido a la gran cantidad de efectos visuales, pasó bastante tiempo... hasta que pudimos volver al rodaje y al estreno, fue fantástico reconectar con los personajes.

“Fue un desafío hermoso tras esos años de pausa, pero me encantó. Me fascina cómo escribe Blake Crouch; creo que es un escritor fantástico, lo que hace con sus novelas —sus obras de ciencia ficción— es maravilloso, y tener la oportunidad de contar con él como showrunner fue especial, porque es el propio creador del libro es quien lo adapta a la televisión. En cierto modo, avanzas un poco a ciegas, sin saber qué va a pasar, porque no tienes el libro como referencia, yo misma, como fan del libro, sentía mucha curiosidad. Pensaba: ‘Dios mío, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué va a pasar?’. De hecho, una de las preguntas que Blake me decía que recibía con frecuencia era qué había pasado con Amanda; fue fantástico saber que los fans querían conocer su destino”, explicó la brasileña desde Río de Janeiro.

Jennifer Connelly y Joel Edgerton Cortesía Apple TV

Y antes de saber si habrá una tercera temporada –que Braga espera que sí suceda–, la actriz ve en Amanda a una mujer que, siendo psiquiatra, también necesita hacer muchas cosas con sus emociones para poder asumir el control para reparar o encontrar el ideal dentro de la Materia oscura.

“En la segunda temporada encontramos a una Amanda muy distinta a la que vimos por última vez. Ha pasado por muchos traumas viajando en esa caja y a través del multiverso, adaptándose a universos que no son el suyo, ya que no puede regresar a casa, al universo al que pertenece. Terminó en un lugar bastante fantástico. Logró alinear sus emociones para abrir una puerta hacia un lugar que pudiera disfrutar, pero creo que en esta temporada se encuentra mirando hacia su interior. Me parece que es un viaje de transformación muy personal; lo es para todos los personajes, pero especialmente para ella. Aunque está en un mundo supuestamente perfecto —sin crisis climática, un mundo empático donde la gente es amable y bondadosa—, no se siente en casa, sencillamente porque no es su verdadero hogar.

“Pienso que eso plantea una gran metáfora sobre la vida: si no eres feliz por dentro, no importa cuánto cambies el exterior; es fundamental mirar hacia adentro. Creo que así es como la encontramos en esta temporada, además de querer ayudar a Ryan, el personaje de Jimmi Simpson. Se siente responsable de haber creado algo que causó tanto daño, y creo que eso es una metáfora del mundo actual. Si piensas en lo fantástica que es la tecnología, pero al mismo tiempo en la necesidad de equilibrar el impacto que tiene en la humanidad”, señaló.

Jennifer Connelly. Cortesía Apple TV

La segunda temporada de Materia oscura retoma la historia de los Dessen, mientras se adaptan a una vida tranquila en un mundo que, por fin, parece seguro, hasta que algo inimaginable los obliga a huir de nuevo. A medida que se intensifica la obsesión de Jason por La Caja, la creciente paranoia de Daniela la lleva al límite, amenazando con destruir su frágil estabilidad. Por otro lado, Amanda y Ryan unen fuerzas en un intento desesperado por regresar a casa.

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