Bizarrap y Nicki Nicole lamentan muerte de Lucas Vignale, productor que murió junto a Oliver Tree

Bizarrap y Nicki Nicole se sumaron a las muestras de dolor por la muerte de Lucas Vignale, productor audiovisual argentino que colaboró en varios de sus proyectos musicales y que perdió la vida tras el accidente aéreo ocurrido este domingo en Río de Janeiro, Brasil en el que también murió Oliver Tree.

La noticia conmocionó a artistas, creadores de contenido y seguidores, quienes utilizaron las redes sociales para recordar el trabajo y legado del realizador de 29 años. Vignale era conocido por dirigir videos musicales para importantes figuras de la escena argentina, entre ellas Bizarrap y Nicki Nicole.

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El mensaje de despedida de Bizarrap

A través de una historia publicada en Instagram, Bizarrap compartió una fotografía junto a Lucas Vignale y expresó el dolor que le provocó enterarse de su fallecimiento.

"No hay palabras, solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso, muchísimas fuerzas a la familia y amigos cercanos. Hasta siempre amigo, los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables".

Captura de pantalla

Nicki Nicole agradece el arte de Lucas Vignale

Por medio de sus historias de Instagram, Nicki Nicole recordó una de las colaboraciones que realizó junto a Vignale al compartir un fragmento de uno de sus videos musicales.

Junto a la grabación, la cantante argentina dedicó un breve, pero emotivo mensaje al productor audiovisual.

"Sin palabras la verdad. Gracias por compartir tu arte conmigo".

Captura de pantalla

La publicación fue una de las varias reacciones surgidas tras conocerse el accidente que involucró a dos helicópteros en Brasil.

La muerte de Lucas Vignale y Oliver Tree

De acuerdo con la información difundida tras el siniestro, Lucas Vignale figuraba como pasajero en uno de los helicópteros involucrados en la colisión aérea registrada en Río de Janeiro.

En el mismo plan de vuelo también aparecían el youtuber argentino Gaspar "Gaspi" Prim Díaz y el músico estadounidense Oliver Tree.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas de la tragedia, amigos, colegas y artistas siguen recordando a Lucas Vignale por el talento y la creatividad que dejó plasmados en numerosos proyectos audiovisuales.