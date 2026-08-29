Mexicanos de segunda

No le veo sentido al proyecto de reforma a los artículos 82, 112 y 122 que impide a los mexicanos con doble nacionalidad postularse a la Presidencia, las gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

No sólo es una medida discriminatoria, que mutila derechos de millones de mexicanos que están en esa condición, sino que tiene un fuerte olor a grilla.

La justificación oficial es que frente a posibles “injerencias extranjeras”, es indispensable que los futuros candidatos a esos tres cargos sólo tengan la nacionalidad mexicana.

Es absurdo argumentar que los mexicanos con doble nacionalidad no tienen derecho a aspirar al máximo cargo de representación popular, a gobernar un estado o a ser alcalde de la CDMX.

El oficialismo se cura en salud ante las críticas. Dice que no se trata de quitar derechos a millones de mexicanos con otra ciudadanía, sino de que quien mande al país no tenga, ni siquiera formalmente, otra lealtad estatal.

¿Tiene dedicatoria?

La presidenta Sheinbaum mencionó explícitamente el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador panista de Tamaulipas, nacido en McAllen, Texas.

El panista tiene la doble nacionalidad: mexicana y estadunidense. Vive del otro lado de la frontera norte y enfrenta solicitudes de extradición por presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Cabeza de Vaca responde con afirmaciones de que tener doble nacionalidad no lo hace menos mexicano y acusa de “fobia” hacia Estados Unidos.

El apuro por impedir que un mexicano con doble nacionalidad se postule a la Presidencia fue interpretado así por varios personajes de la vida pública y privada.

* No hay un censo exacto y actualizado de quiénes la ejercen formalmente, pero las estimaciones más citadas sitúan el universo en 18 a 21 millones de personas con doble o múltiple nacionalidad. La gran mayoría está vinculada a Estados Unidos.

El proyecto de reforma dice que quien quiera registrarse como candidato a esos cargos y tenga otra nacionalidad debe renunciar a ella antes de pedir el registro.

Una vez en el puesto, no puede usar pasaporte o documentos extranjeros, ejercer derechos políticos de otra ciudadanía ni acogerse a protección diplomática de otro país.

También se refuerza el requisito de ser mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicanos y, para la Presidencia, haber residido 20 años en el país.

* La pasividad de la autoridad electoral frente a actos anticipados de campaña llevó al PAN a seguir el ejemplo que inventó López Obrador: postular antes de los tiempos a sus corcholatas.

Francisco Pancho Pelayo fue destapado ayer como candidato a gobernador en Baja California Sur, bajo la figura de coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad.

Morena ya tiene corcholatas: en Aguascalientes Nora Ruvalcaba; Campeche, Pablo Gutiérrez; Colima, Rosy Bayardo; Querétaro, Santiago Nieto, y Sinaloa, Imelda Castro.

Exconsejeros del INE –Lorenzo Córdova, María Marván y Claudia Zavala; así como la exmagistrada del TEPJF, Janine Otálora– han criticado la deliberada parálisis de la autoridad electoral frente a estos actos anticipados de campaña.

Han advertido que esa tolerancia pone en riesgo la equidad del proceso electoral en 2027.

* Vaya susto que se llevó ayer el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez. El helicóptero que lo transportaba por las zonas más apartadas de Chiapas tuvo que hacer una maniobra de emergencia para evitar una tragedia.

Así lo narra el mandatario estatal en redes sociales:

“Un cruce de aves y la poca visibilidad nos obligó a cambiar de dirección. Quiero reconocer a los pilotos su destreza y profesionalismo, que nos ayudó a salvaguardar nuestras vidas y evitar que esto terminara en un percance mayor”. Enhorabuena.

* Medio gabinete asistirá la reunión plenaria de los senadores de Morena, a celebrarse el domingo 30 de agosto y el lunes 31, en la sede de la Cámara alta.

De acuerdo con el programa del evento que nos mandó el equipo de comunicación social del grupo que coordina Ignacio Mier, medio gabinete asistirá a ese cónclave:

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob; Marcelo Ebrard, Economía; Mario Delgado, Educación; Roberto Velasco, Relaciones Exteriores; Edgar Amador, Hacienda; y Leticia Ramírez, Bienestar, asistirán a ese cónclave que definirá la agenda legislativa para el periodo ordinario de sesiones que abre el martes.

En ese encuentro se definirá la sucesión de Laura Itzel Castillo en la presidencia de la Mesa Directiva del Senado. Higinio Martínez y Óscar Cantón aparecen como favoritos.