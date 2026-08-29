Frentes Políticos / 29 de agosto de 2026

1. Bien y de buenas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llega a su segundo informe con un optimismo a prueba de sobresaltos y asegura que México va muy bien en economía, bienestar, calidad de vida y reducción de la violencia. La mandataria reconoce las dificultades que enfrenta el país, pero insiste en que el balance es positivo y que el objetivo de su gobierno se cumple y genera bienestar. Entusiasmo presidencial hay de sobra; ahora vienen los datos del informe para aterrizar con cifras que el país tiene motivos para estar contento. Si los números acompañan el proyecto, México tendrá algo por celebrar: resultados a nivel sociedad.

2. Destino. El gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, recuperó 5.8 mdd relacionados con 12 propiedades en Florida vinculadas al entramado de Genaro García Luna y la familia Weinberg. La diferencia está en el destino: esos recursos, unos 100 millones de pesos, serán canalizados a escuelas de educación media y superior en La Montaña de Guerrero, donde gobierna Evelyn Salgado, una de las regiones con mayores necesidades del país. La UIF reporta, además, miles de cuentas inmovilizadas contra redes criminales y de extorsión. Del poder que antes se sentía intocable, ahora salen recursos para la educación. ¡De diez!

3. Ausencias. Morena hace cuentas en el Senado. La salida de Enrique Inzunza, la falta de incorporación de la suplente de Verónica Díaz y la eventual licencia de Cynthia López Castro, pueden dejar al guinda con 64 votos, aun sumando a sus aliados del Verde y del PT alcanzarían los 84, dos por debajo de los 86 necesarios para la mayoría calificada. El experimentado Ignacio Mier tiene ahora una tarea poco glamorosa, pero decisiva, contar quién está y, sobre todo, quién falta. Porque en el Senado dos ausencias pueden valer más que todos los proyectos. Lo preocupante es que Inzunza renuncie a todo menos a su sueldo. ¿Sin trabajar?

4. Riesgos. Claudia Zavala, exconsejera del INE, reabrió una herida que rumbo a 2027 puede convertirse en un boquete de difícil contención. Las reglas de equidad electoral han perdido consistencia entre reformas, interpretaciones y resoluciones. Señala que se permiten adelantamientos y que la propaganda gubernamental, aun cuando informa, también puede fijar posiciones políticas. El problema no es menor pues, cuando las reglas cambian según el criterio del árbitro, la cancha deja de ser pareja. Con Guadalupe Taddei al frente del INE, el reto será evitar que la elección llegue con árbitros, partidos y gobierno, todos leyendo reglamentos distintos.

5. Territorio sensible. La Fiscalía de Michoacán puso una nueva pieza sobre la mesa en la investigación del homicidio de Carlos Manzo, y pidió a Grecia Quiroz entregar los teléfonos celulares que utilizaba el alcalde asesinado. Al mismo tiempo, la FGE reconoce a Quiroz como víctima indirecta y le informa de los avances del caso. Los equipos serán sometidos a peritajes para buscar información que ayude a esclarecer los hechos. En Uruapan, cada movimiento de la investigación tiene carga política. Y éste, particularmente, toca fibras sensibles. Mucho humo alrededor de un luto que no acaba.