¿Cómo terminó Lupin 3? Todo lo que debes recordar para ver la temporada 4

Con el estreno de la cuarta temporada de Lupin, programado para el 23 de octubre de 2026 en Netflix, la historia de Assane Diop está por continuar después de tres años de espera. Sin embargo, antes de ver los nuevos episodios, conviene recordar cómo terminó la entrega anterior.

La serie francesa protagonizada por Omar Sy regresará con ocho episodios que retomarán la historia del famoso ladrón, quien quedó en una situación complicada al final de la tercera parte. Su última decisión y la aparición de un antiguo enemigo dejaron varias preguntas pendientes.

Pero ¿qué pasó exactamente al final de Lupin 3 y por qué Assane terminó en prisión? Estos son los acontecimientos que explican el desenlace y permiten entender dónde quedó la historia antes de su regreso.

Omar Sy interpreta a Assane Diop en Lupin, cuya tercera parte terminó con el protagonista en prisión. Netflix

¿Qué pasó al final de Lupin 3 y por qué Assane terminó en prisión?

En el último episodio de Lupin temporada 3, Assane Diop consigue detener a Jean-Luc Keller, un hombre relacionado con su juventud que se había convertido en una amenaza para él y su familia.

Keller había dirigido un gimnasio de boxeo al que Assane acudía cuando era joven. Sin embargo, su relación terminó marcada por los problemas delictivos en los que el hombre involucraba a quienes estaban bajo su influencia.

Años después, Keller reaparece y aprovecha el regreso de Mariama, la madre de Assane, para manipular al protagonista y obligarlo a participar en sus planes.

Para detenerlo, Assane prepara una estrategia relacionada con la perla negra, una joya que había intentado robar al comienzo de la tercera parte.

Su plan permite que las autoridades arresten a Keller, pero todavía queda un problema pendiente. Su mejor amigo, Benjamin Ferel, permanece detenido por su participación en los acontecimientos anteriores.

Assane sabe que Benjamin ha sido una de las pocas personas que siempre lo han apoyado, por lo que decide intervenir para conseguir su libertad.

Es entonces cuando cumple el acuerdo que había establecido con el inspector Youssef Guedira, quien llevaba tiempo intentando capturarlo.

El protagonista acepta entregarse voluntariamente a las autoridades a cambio de que su amigo quede libre. También busca evitar que su familia continúe sufriendo las consecuencias de sus acciones.

A diferencia de otras ocasiones, el protagonista no utiliza un disfraz ni prepara una fuga para escapar de la policía. Esta vez acepta las consecuencias de sus decisiones.

Omar Sy protagoniza Lupin, cuya cuarta parte retoma la historia de Assane Diop tras su encarcelamiento. Netflix

¿Quién aparece en la última escena de Lupin 3?

Aunque el encarcelamiento de Assane parece cerrar su historia, Lupin 3 termina con una escena que revela que uno de sus antiguos enemigos todavía tiene asuntos pendientes con él.

Mientras se encuentra en prisión, el protagonista recibe un sobre enviado por otro recluso. En su interior descubre una fotografía de cuando era niño y un ejemplar del libro La venganza de Cagliostro, escrito por Maurice Leblanc.

La elección de esta novela no es casual, pues pertenece a las aventuras de Arsène Lupin, el personaje literario que ha inspirado los robos y las estrategias de Assane a lo largo de la serie.

Sin embargo, lo más importante ocurre cuando se revela la identidad del preso que envió el paquete.

Se trata de Hubert Pellegrini, el empresario que fue el principal antagonista de Assane durante las primeras entregas de la producción de Netflix.

Pellegrini fue responsable de acusar injustamente a Babakar Diop, padre del protagonista, por el robo de un valioso collar. Aquella acusación desencadenó los acontecimientos que marcaron la infancia de Assane.

Durante las primeras partes de la serie, el ladrón dedicó buena parte de sus esfuerzos a demostrar la culpabilidad del empresario y conseguir justicia por la muerte de su padre.

Por eso, descubrir que Pellegrini se encuentra en la misma prisión representa una nueva amenaza.

El envío de la fotografía y el libro sugiere que el empresario prepara algún tipo de venganza, aunque la historia no explica cuáles son sus verdaderas intenciones.

Assane Diop, interpretado por Omar Sy, enfrenta las consecuencias de sus decisiones al final de Lupin 3. Netflix

¿Qué pasó con la madre de Assane en Lupin 3?

Además del regreso de Pellegrini, el final de Lupin 3 deja algunas preguntas sobre Mariama, la madre del protagonista, quien reaparece después de haber estado ausente durante gran parte de su vida.

Su regreso resulta importante porque Assane había crecido sin conocer completamente las circunstancias que provocaron la separación de su familia.

Durante la tercera parte, Mariama queda involucrada en los planes de Keller, quien utiliza el vínculo entre madre e hijo para intentar controlar las decisiones del ladrón.

Aunque Assane consigue detener a Keller y reencontrarse con su madre, la historia no aclara todos los detalles de su pasado ni las razones detrás de algunas de sus decisiones.

La aparición de la fotografía infantil en el paquete enviado por Pellegrini también plantea dudas sobre la información que el empresario podría conocer acerca de la familia Diop.

Sin embargo, la serie no confirma que Mariama haya traicionado a Assane ni que exista un acuerdo secreto entre ella y Pellegrini.

Omar Sy interpreta a Assane Diop en Lupin, cuya tercera parte terminó con su entrega voluntaria a la policía. Netflix

¿Cómo continuará la historia de Assane en Lupin 4?

La cuarta parte de Lupin retomará la historia cuatro años después del final anterior, con Assane todavía en prisión y decidido a cumplir su condena para reunirse con su familia en Senegal.

Sin embargo, sus planes cambian cuando un desconocido comienza a cometer robos en distintos museos utilizando el nombre de Lupin. Aunque Assane asegura que no tiene relación con los delitos, las pruebas apuntan hacia él.

La situación se complica cuando una grabación aparentemente lo muestra en uno de los museos durante un robo en el que la capitana Sofia Belkacem resulta gravemente herida.

Ante las acusaciones, Assane tendrá que escapar de prisión para descubrir quién está utilizando su identidad y demostrar que no es responsable de los nuevos delitos.