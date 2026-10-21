¿Quién será el nuevo James Bond? Un actor de 'Euphoria' desata burlas: "007 de Temu"

La búsqueda del próximo James Bond podría estar cerca de terminar. Después de meses de especulaciones sobre quién tomará el lugar del famoso agente secreto en el cine, un nombre comenzó a sonar con más fuerza: Jacob Elordi, actor australiano conocido por su trabajo en Euphoria.

De acuerdo con el periodista Jeff Sneider, la decisión ya estaría tomada y el anuncio oficial podría llegar muy pronto. Elordi habría superado a otros candidatos, entre ellos Jack Lowden, actor de Dunkerque, para quedarse con uno de los papeles más codiciados de Hollywood.

Pero la noticia, que todavía no ha sido confirmada por Amazon MGM Studios, no ha convencido a todos. En redes sociales, algunos seguidores de la franquicia cuestionaron la posibilidad de que el protagonista de Euphoria se convierta en el nuevo 007. Una de las reacciones que llamó la atención fue la de un usuario que lo describió como un "007 de Temu", en referencia a la plataforma de compras conocida por sus productos económicos.

Jacob Elordi sería el elegido para interpretar a James Bond

El nombre de Jacob Elordi se suma a la larga lista de actores que han sido relacionados con el futuro de la franquicia. Durante los últimos meses, distintos reportes y rumores han mencionado a varios intérpretes, pero ahora el protagonista de Euphoria parece llevar la delantera.

Por el momento, es importante tomar la información con cautela. Aunque Jeff Sneider sostiene que la elección ya se habría realizado y que el anuncio se conocería "muy, muy pronto", no existe una confirmación oficial que permita dar por hecho que Elordi será el próximo James Bond.

El actor tiene 29 años y mide 1.96 metros, una estatura que no ha pasado inadvertida entre quienes discuten cómo podría verse en el papel del agente británico. Si el fichaje se concreta, se convertiría en el segundo australiano en interpretar a Bond, después de George Lazenby, quien protagonizó 007 al servicio de Su Majestad, estrenada en 1969.

El nombre de Jacob Elordi se suma a la larga lista de actores que han sido relacionados con el futuro de la franquicia. REUTERS

De 'Euphoria' al posible salto a una de las sagas más famosas del cine

Antes de convertirse en uno de los nombres más comentados de Hollywood, Jacob Elordi comenzó a ganar popularidad con la película The Kissing Booth, estrenada por Netflix en 2018. Sin embargo, su papel como Nate Jacobs en Euphoria le permitió mostrar otra faceta como actor y alejarse de la imagen asociada a las comedias románticas juveniles.

Elordi ha contado que una de sus inspiraciones para dedicarse a la actuación fue el también australiano Heath Ledger. Sus primeros pasos en grandes producciones incluyeron una aparición como extra en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar.

Con el paso del tiempo, llegaron proyectos de mayor alcance, entre ellos Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, que contribuyeron a consolidar su presencia en la industria.

Elordi ha contado que una de sus inspiraciones para dedicarse a la actuación fue el también australiano Heath Ledger. 20th Century Studios

Interpretar a James Bond sería un paso importante en su carrera, aunque también implicaría entrar en una franquicia con décadas de historia y una audiencia acostumbrada a debatir cada cambio de protagonista.

¿Dónde ver las películas de James Bond?

Mientras se aclara quién dará vida al próximo 007, los seguidores de la saga pueden volver a disfrutar de las películas anteriores en Prime Video, donde el catálogo de la franquicia está disponible nuevamente, de acuerdo con la información publicada sobre su regreso a la plataforma.

Entre los títulos que forman parte de la historia del agente secreto están Agente 007 contra el Dr. No (1962), Goldfinger (1964), Al servicio secreto de Su Majestad (1969), GoldenEye (1995), Casino Royale (2006), Skyfall (2012) y Sin tiempo para morir (2021).

La saga de James Bond reúne 25 películas oficiales estrenadas entre 1962 y 2021 con seis actores como 007. IG jamesbonddownunder

Por ahora, la pregunta sigue abierta: ¿Jacob Elordi será el encargado de tomar el relevo de James Bond o Amazon MGM Studios sorprenderá con otro nombre? Hasta que exista un anuncio oficial, el supuesto fichaje continúa siendo un rumor.