Harry Styles discute con hombre que le pidió un autógrafo; captan momento en video

Harry Styles se ha caracterizado por mantener una relación cercana con sus fans, ya que en varias ocasiones se ha detenido para saludarlos, tomarse fotografías y firmar autógrafos. Sin embargo, recientemente vivió un momento incómodo mientras caminaba por las calles de Nueva York, donde tuvo un enfrentamiento con un hombre que buscaba conseguir su firma.

El cantante británico se encuentra en la ciudad estadounidense debido a su residencia en el Madison Square Garden, pero también ha aprovechado algunos momentos libres para pasear. Aunque suele mostrarse amable con las personas que lo reconocen, en esta ocasión las cosas fueron diferentes.

Foto: IG @harrystyles

Harry Styles discute con hombre que quería su autógrafo

El incidente ocurrió la tarde del miércoles 21 de octubre, cuando Harry Styles caminaba por Nueva York, ciudad en la que realiza una residencia de 30 conciertos como parte de su gira "Together, Together".

De acuerdo con las grabaciones compartidas en redes sociales, un hombre que vestía una chaqueta roja y lentes oscuros se acercó al intérprete mientras este recorría las calles de la ciudad.

X: Indie5051

La persona llevaba consigo una copia de "Fine Line", uno de los discos del cantante, y aparentemente buscaba que el británico le diera su autógrafo. No obstante, el encuentro no terminó como esperaba.

Según las versiones que comenzaron a difundirse en internet, el sujeto sería un cazador de autógrafos, es decir, una persona que busca conseguir firmas de famosos, en ocasiones para vender posteriormente los objetos autografiados. Sin embargo, no se ha confirmado que esta fuera la intención del hombre.

En uno de los videos se observa que Harry Styles comienza a discutir con el sujeto, aunque no se distingue con claridad qué se dijeron ni cuál fue el motivo exacto que provocó el desacuerdo.

La situación llamó la atención de otra persona que se encontraba en el lugar, quien decidió intervenir y colocarse entre ambos para intentar evitar que la discusión continuara.

A pesar de esto, el hombre no se alejó del cantante y continuó caminando detrás de él cuando intentó retirarse del lugar.

Videos muestran el incómodo momento que vivió Harry Styles

Las imágenes que circulan en distintas plataformas también muestran otra parte del encuentro, en la que el hombre aparece caminando junto a Harry Styles mientras baila y se ríe.

Por su parte, el cantante parece evitar cualquier otra interacción y continúa su recorrido mientras escucha música, sin detenerse nuevamente para atender al sujeto.

Foto: Instagram Harry Styles

El comportamiento del hombre ha llamado la atención debido a que, incluso después de la discusión, siguió cerca del artista, quien aparentemente solo quería continuar con sus actividades.

Hasta el momento, tampoco se ha revelado la identidad del hombre que aparece en los videos ni se sabe si anteriormente había intentado acercarse a Harry Styles.