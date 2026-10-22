¿Vas a ver a Fobia en CDMX? Todo lo que debes saber de su concierto

“Hoy tengo miedo…” Si ya estás a punto de cantar a todo pulmón uno de los clásicos de Fobia, esta es tu oportunidad para disfrutar de la banda en vivo. Sus fans en la Ciudad de México se preparan para una noche llena de nostalgia, rock y canciones que han marcado a varias generaciones.

Después de su participación en el Vive Latino 2026, la agrupación llegará al Palacio de los Deportes para ofrecer conciertos en solitario y reencontrarse con su público capitalino. Si planeas asistir, aquí te contamos las fechas, los precios de los boletos, cómo llegar al recinto y las canciones que podrían formar parte del repertorio.

¿Cuándo y a qué hora serán los conciertos de Fobia en CDMX?

Si eres fan de Fobia, aparta las fechas: la banda se presentará el viernes 23 y el sábado 24. Ambos conciertos están programados para las 20:00 horas.

La expectativa por estas presentaciones ha sido tal que, tras agotarse una de las fechas anunciadas, se abrió una nueva oportunidad para disfrutar de la agrupación en vivo.

Si todavía buscas boletos, los precios que compartiste van de los 866.75 a los mil 240 pesos. Puedes consultar la disponibilidad en Ticketmaster o en las taquillas del recinto.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes para ver a Fobia?

El Palacio de los Deportes se encuentra en Añil 667, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, código postal 08400, en la Ciudad de México.

Una de las opciones para llegar en transporte público es el Metro Velódromo, cuya estación se encuentra aproximadamente a 12 minutos caminando del recinto, de acuerdo con la ruta señalada en Google Maps.

Si planeas acudir al concierto, considera salir con anticipación para evitar contratiempos y tener tiempo suficiente para ingresar.

Fobia en la Edición 26 del Festival Iberoamericano de Cultura Mexicana Vive Latino (2026). Foto: Cuartoscuro.com / Graciela López Herrera

Posible setlist de Fobia: ¿qué canciones podrían sonar en el concierto?

Una de las preguntas que más emociona a los fans antes de un concierto es qué canciones escucharán en vivo. Aunque todavía no hay un setlist confirmado para estas presentaciones en el Palacio de los Deportes, el repertorio de uno de sus eventos recientes en el Autódromo de Querétaro puede dar algunas pistas de lo que podría sonar.

Entre los temas interpretados estuvieron:

Veneno vil

Veneno vil No eres yo

Corazones

Plástico

Dios bendiga a los gusanos

Pesadilla

Miel del escorpión

Descontrol

Hoy tengo miedo

Vivo

Más caliente que el sol

Revolución sin manos / Sympathy for the Devil (cover de The Rolling Stones)

El Diablo

Por supuesto, esta lista es únicamente una referencia y no garantiza que todas las canciones se repitan en los conciertos de octubre.

Fobia en la Edición 26 del Festival Iberoamericano de Cultura Mexicana Vive Latino (2026). Foto: Cuartoscuro.com / Graciela López Herrera

¿Qué bolsas están permitidas en el Palacio de los Deportes?

Antes de salir de casa, revisa las restricciones de acceso del Palacio de los Deportes, es importante conocer qué tipo de bolsas puedes llevar, ya que el personal de seguridad realiza revisiones como parte del protocolo del evento a todos los asistentes.

De acuerdo con la lista que compartiste, estas son las bolsas que debes tomar en cuenta:

Bolsas no permitidas

Bolsas de uso diario.

Bolsas de uso diario. Mochilas.

Fundas para cámaras.

Tote bags grandes.

Bolsas de malla (mesh).

Bolsas permitidas

Bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC que no excedan los 30 × 15 × 30 centímetros.

Bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC que no excedan los 30 × 15 × 30 centímetros. Bolsas de mano pequeñas, con o sin correa, que no excedan los 11 × 16 centímetros.

Bolsas de almacenamiento transparentes, como las tipo Ziploc o similares, de tamaño mediano.

Cangureras que no excedan los 11 × 16 centímetros.

Antes del concierto, consulta las indicaciones oficiales del recinto para confirmar las medidas y restricciones vigentes, ya que las políticas de acceso pueden variar según el evento.

Fobia en la Edición 26 del Festival Iberoamericano de Cultura Mexicana Vive Latino (2026). Foto: Cuartoscuro.com / Graciela López Herrera

Y tú, ¿qué canción de Fobia te gustaría cantar a todo pulmón? Prepárate para una noche de rock junto a Leonardo de Lozanne y los demás integrantes de la banda, en la que sus clásicos podrían convertirse en la banda sonora de muchos recuerdos.