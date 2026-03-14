"Fue una tormenta interna": familia de José Ángel Bichir explica por qué cayó de un tercer piso

Luego de horas de especulación y versiones encontradas sobre el estado de salud de José Ángel Bichir, su familia decidió pronunciarse públicamente para aclarar lo sucedido.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales por su hermano, el reconocido actor Demián Bichir, los familiares del intérprete explicaron que el incidente ocurrido el 13 de marzo de 2026 se produjo en medio de una crisis emocional profunda.

Con el alma abierta y el corazón estremecido, la familia Bichir se dirige a ustedes para compartir lo que realmente ocurrió con nuestro amado hermano e hijo, señala el documento.

En el texto, los familiares describen el momento que vivía el actor como “una tormenta interna”, una crisis que alteró su percepción de la realidad.

Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizás no puedan dimensionar lo que esto significa: es una tormenta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo, expresaron.

"No fue un acto voluntario", puntualiza el comunicado

Uno de los puntos más importantes del comunicado fue desmentir las versiones que circulaban en redes sociales sobre un supuesto intento de suicidio.

La familia aseguró que la caída no fue una decisión consciente, sino un accidente derivado de una crisis de salud mental.

En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica.

Además, aclararon otros rumores que se difundieron tras el incidente.

José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó, puntualiza el mensaje.

Qué ocurrió según las autoridades

El incidente ocurrió en un edificio ubicado en la intersección de las calles Uxmal y Xola, en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los servicios de emergencia acudieron al lugar luego de que se reportara a un hombre con manchas hemáticas en la parte baja de un complejo de departamentos.

Paramédicos que llegaron al sitio atendieron al actor y lo diagnosticaron con fractura en el rostro y lesiones abdominales, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica especializada.

Los primeros reportes señalaron que el actor habitaba en el tercer piso del edificio, desde donde presuntamente ocurrió la caída. Tras el incidente, las autoridades informaron al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes, como parte del protocolo en este tipo de casos.

La versión de su madre

En medio de la ola de especulaciones, la madre del actor, Patricia Pascual, también decidió hablar públicamente para aclarar la situación.

En entrevista con el programa matutino Sale el Sol, la madre del actor reiteró que no se trató de un intento de suicidio.

"Fue un accidente", afirmó, al tiempo que negó que su hijo estuviera bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia.

José Ángel Bichir Especial

Además, reveló algunos detalles sobre el estado de salud actual del actor, quien permanece hospitalizado y bajo observación médica.

Según explicó, José Ángel Bichir continúa sedado para controlar el dolor, debido a las lesiones que sufrió tras la caída.

Las lesiones que sufrió el actor

La madre del intérprete también confirmó que el actor presenta diversas heridas y fracturas derivadas del fuerte impacto.

Entre las lesiones reportadas se encuentran:

Lesiones en el talón

Fractura en la clavícula

Lesiones en la nariz

Pérdida de algunos dientes

Aunque el panorama fue preocupante en un primer momento, la familia aseguró que el actor se encuentra fuera de peligro, aunque seguirá bajo tratamiento médico especializado.

Un llamado a hablar de salud mental

Más allá de explicar lo ocurrido, la familia Bichir aprovechó el momento para enviar un mensaje sobre la importancia de la salud mental.

En el comunicado señalaron que como sociedad aún existe dificultad para comprender y abordar las crisis emocionales profundas.

Hoy más que nunca necesitamos entender que la salud de la mente es parte fundamental de nuestra salud integral, señalaron.

También destacaron que atravesar una crisis emocional no define a una persona ni la convierte en un peligro, sino que debe ser entendido como un momento en el que se necesita apoyo.

Nadie está exento de atravesar una tormenta emocional. Nadie está exento de necesitar ayuda, concluye el comunicado.

José Ángel Bichir

Por ahora, su familia ha pedido respeto y empatía mientras el actor continúa recuperándose y recibe el tratamiento necesario tras este difícil episodio.

AAAT*