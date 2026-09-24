¿Cómo participar en el show de luces de Stray Kids en México? Conoce los pasos a seguir

La agrupación surcoreana Stray Kids pisa la Ciudad de México para ofrecer dos conciertos consecutivos este viernes 25 y sábado 26 de septiembre. Los fanáticos alistan un ambicioso proyecto visual masivo para iluminar por completo las gradas y la pista del Estadio GNP Seguros.

Los asistentes planean pintar todo el recinto con los colores de la bandera mexicana y otras tonalidades vibrantes a través de sus teléfonos celulares. La iniciativa busca sorprender a los ídolos mundiales del K-Pop durante su esperado paso por el enorme coloso capitalino.

Stray Kids durante su concierto en Río de Janeiro. AFP

Para materializar este espectáculo masivo, los organizadores solicitan la cooperación activa de los miles de espectadores. Los interesados necesitan instalar una herramienta digital específica y registrar la ubicación exacta de sus boletos para lograr una sincronización perfecta de los destellos.

Pasos para unirte al fanproject de Stray Kids

Para participar en el show de luces, requieres descargar la aplicación ConcertsLights en tu celular y crear un usuario con tus datos personales. Después, busca el evento correspondiente al día de tu asistencia en el buscador interno: "Stray Kids 25" o "Stray Kids 26".

Una vez dentro del sistema, ingresa correctamente tu sección, fila y número de asiento dentro del mapa del Estadio GNP Seguros. Este paso resulta fundamental, ya que el programa calcula la posición exacta para encender las pantallas y formar las banderas de manera coordinada.

Pasos a seguir para participar en el show de luces de Stray Kids. Foto: ConcertsLights

Los promotores del club de fans recomiendan llevar una batería portátil para asegurar la carga del dispositivo móvil durante toda la noche. La plataforma controlará los colores y los patrones automáticamente, por lo que el espectador solo necesita mantener la aplicación abierta.

La tecnología detrás de este desarrollo funciona mediante señales que activan la pantalla y el flash del teléfono según el progreso del espectáculo. Los promotores piden máxima difusión en plataformas digitales para evitar zonas apagadas durante la gran sorpresa.

Dinámica de colores y artistas invitados en el estadio

La iluminación del recinto variará según el día y el músico que domine el escenario. El viernes 25, la plataforma teñirá las gradas de color aqua cuando RENEE interprete "No acaba aquí", y activará puros flashes blancos para Andrés Obregón en "Nacimos Rotos".

Durante la aparición de NEXZ, los celulares brillarán con intensidad al ritmo del tema "SAUCIN". El momento estelar dedicado a Stray Kids ocurrirá en la canción "CEREMONY", desplegando las banderas de México en las zonas generales y las de Corea y Australia en el área platino.

Stray Kids durante un concierto en Brasil. AFP

El esquema de canciones cambiará ligeramente para el sábado 26 de septiembre. Las luces destellarán cuando RENEE cante "Ojalá te vaya mal", mientras que el homenaje visual masivo para la banda principal se trasladará a la interpretación del éxito "This & That".

El mapa lumínico de los países se mantendrá idéntico al de la primera fecha. Esta iniciativa ciudadana funciona de forma totalmente independiente al uso del famoso lightstick oficial, el cual operará con normalidad para quienes decidan portarlo durante la velada.

Quienes carecen del bastón de luz oficial encuentran en esta descarga la alternativa gratuita ideal para interactuar con la escenografía. El esfuerzo conjunto del público mexicano promete regalarle a los artistas asiáticos una postal imborrable de su gigantesco poder de convocatoria.