Stray Kids llega a México: los captan en el aeropuerto; algunos fans ya se reúnen en el Zócalo

El grupo surcoreano Stray Kids, ya se encuentra en México. Los integrantes fueron captados a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde cientos de fans se dieron cita para recibirlos.

A su salida, los integrantes de la agrupación realizaron un breve saludo a los seguidores que permanecían en el lugar, provocando emoción entre los asistentes.

Foto: X:Stray_kids

La llegada del grupo también ha generado movimiento entre sus fans, pues algunos seguidores ya comenzaron a reunirse en el Zócalo de la Ciudad de México, a la espera de las actividades que tendrá la agrupación en el país.

Foto: Captura de video

Claudia Sheinbaum regalará boletos para el concierto

La llegada de Stray Kids a México no solo ha causado emoción entre sus seguidores. Durante su conferencia matutina de este jueves 24 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno entregará 10 boletos para el concierto de la agrupación surcoreana a niñas y niños de escasos recursos.

La mandataria explicó que las entradas serán destinadas a menores a través del DIF, con el objetivo de que puedan disfrutar del espectáculo sin tener que adquirir un boleto.

Al hablar sobre la visita del grupo a México, Sheinbaum destacó que sus integrantes pertenecen a una generación más joven que la de BTS y confirmó que ofrecerán un concierto en el país.

Viene Stray Kids. Son jovencitos, más jóvenes que los integrantes de BTS. Va a estar también en un concierto”.

Posteriormente, la presidenta dio a conocer que su administración entregará algunas entradas a menores que no tendrían la posibilidad de acudir al espectáculo por cuestiones económicas.

Vamos a regalar 10 boletos para niños y niñas de escasos recursos a través del DIF para que puedan asistir”.

¿Stray Kids podría presentarse en el Zócalo de CDMX?

Durante la misma conferencia, Claudia Sheinbaum también fue cuestionada sobre la posibilidad de que Stray Kids se presente en el Zócalo de la Ciudad de México.

La presidenta respondió brevemente ante la pregunta sobre una posible presentación de la agrupación en este espacio público:

Ya vamos a ver”.

Por el momento, esta declaración no representa una confirmación de que el grupo vaya a ofrecer un espectáculo en el Zócalo, por lo que habrá que esperar a que las autoridades o la propia agrupación den a conocer información oficial al respecto.

que coraje la neta pic.twitter.com/mVGDF7CfOJ — isa 🇲🇽ˎˊ˗ (@chrisssgf) September 24, 2026

¿Por qué Stray Kids está en México?

Los integrantes del grupo surcoreano ya se encuentran en territorio mexicano, donde realizarán dos presentaciones como parte de su festival STRAYCITY.

Los conciertos de Stray Kids en la Ciudad de México están programados para este viernes 25 y sábado 26 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros.