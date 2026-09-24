Korea Spotlight 2026: artistas, horario, cómo llegar y lo que debes saber del evento de K-pop

Korea Spotlight regresa a México con una nueva edición en la que varios fans del K-pop podrán disfrutar de la música en vivo de algunos grupos y solistas que dentro de poco estarán en la CDMX como parte del evento.

Este evento busca fomentar la música de Corea gracias a la Agencia de Contenidos Creativos de Corea (KOCCA), por lo que muchos kpopers están al pendiente de su cartel que en este año cuenta con cuatro artistas.

IG:koccamusic

Si acudirás a este show en donde se presentarán varios artistas, aquí te contamos todos los detalles para que disfrutes al máximo el evento.

¿Cuándo y dónde será el Korea Spotlight 2026?

Este evento que reunirá a varios artistas del K-pop se realizará este sábado 26 de septiembre en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

Toma en cuenta que las puertas se abrirán a las 4:00 PM, pero el evento comenzará a las 6:00 PM, así que toma tus precauciones para que llegues a tiempo y no te pierdas todas las presentaciones.

¿Cómo llegar al Pepsi Center?

Para poder llegar al Pepsi Center, el cual se encuentra en Dakota s/n, Ciudad de México, Benito Juárez México, justo atrás del World Trade Center, por lo que si llegas en coche podrás estacionar tu auto ahí, aunque recuerda que tiene un costo.

Por otra parte, si llegas en transporte público puedes hacerlo por el metrobús de la línea 1, el cual recorre todo Insurgentes. Deberás bajarte en la estación Poliforum y después caminar alrededor de cinco minutos.

Si usas más el metro, te comentamos que la estación más cercana es Chilpancingo de la línea 9 (café). Después deberás caminar sobre Insurgentes hasta llegar al Pepsi Center o, para evitar la caminata de aproximadamente 10 minutos, puedes usar el metrobús, subirte en la estación Chilpancingo con dirección al Caminero y bajarte en Poliforum.

¿Quiénes estarán en el Korea Spotlight 2026?

Uno de los mayores atractivos de este evento es los artistas que se presentarán en el escenario. Este año, Korea Spotlight contará con la participación de: Touched, Soyou, Dayoung y Winner.

TOUCHED

TOUCHED es una banda surcoreana de cuatro integrantes que combina la fuerza del rock con melodías emotivas. Ganó mayor reconocimiento tras llevarse el primer lugar en el programa Great Seoul Invasion en 2022.

IG: touched

SOYOU

SOYOU es una cantante surcoreana que formó parte de SISTAR. Tras la separación del grupo, continuó su carrera como solista. También es conocida por “Some” y por interpretar canciones para dramas coreanos.

DAYOUNG

DAYOUNG es integrante del grupo femenino WJSN, también conocido como Cosmic Girls, y de su subunidad Chocome. En 2025 inició su carrera como solista con el sencillo gonna love me, right?, que incluye la canción “Body”.

WINNER

WINNER es un grupo masculino de K-pop formado por YG Entertainment. Debutó en 2014 después de ganar el programa WIN: Who Is Next. A lo largo de su carrera, sus integrantes también han desarrollado proyectos individuales.

ALPHA ONE DRIBE

También conocido como ALD1, es un grupo masculino de K-pop formado a través del programa BOYS II PLANET. El grupo debutó en enero de 2026 con el miniálbum EUPHORIA.