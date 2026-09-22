¿Romance real o marketing? Todo sobre la relación de Tini Stoessel y Young Miko

Durante meses, Tini Stoessel y Young Miko fueron parte de una de las historias sentimentales que más conversación generaron entre sus seguidores. Comentarios cariñosos alimentaron la versión de que entre las dos artistas existía mucho más que una amistad.

Sin embargo, hubo una pregunta que permaneció en el aire: ¿realmente fueron pareja o todo pudo tratarse de una estrategia de promoción?

Así comenzaron los rumores de romance entre Tini y Young Miko

Los primeros rumores comenzaron a tomar fuerza hacia septiembre de 2024, cuando las cantantes empezaron a intercambiar mensajes y comentarios afectuosos en redes sociales.

Los mensajes cariñosos que intercambiaron Tini Stoessel y Young Miko en redes sociales fueron algunas de las primeras pistas que hicieron sospechar a sus seguidores. IG tinistoessel / itsyoungmiko

Una de las interacciones que más llamó la atención ocurrió cuando Young Miko escribió “La más linda” en una publicación de Tini, quien respondió: “La que me sacó la foto es la más linda”.

La química virtual no quedó ahí. En otra publicación de la puertorriqueña, Tini escribió “Preciosa” y recibió como respuesta “Preciosa tú”. Para sus seguidores, estos intercambios fueron algunas de las primeras señales de un posible romance.

Las pistas que alimentaron el romance de Tini y Young Miko

La especulación aumentó cuando Tini compartió una fotografía en la que aparecía abrazada por una persona cuyo rostro no se veía. Aunque la identidad no estaba explícita, los fans reconocieron el brazo tatuado de Young Miko y rápidamente relacionaron la imagen con los rumores que ya circulaban.

Tini Stoessel evitó confirmar directamente su situación sentimental y explicó que prefería mantener en privado una relación que, según sus propias palabras, la hacía muy feliz. X @Resumidoinfo / @gusta_mendez

La reacción fue inmediata. Mientras algunos seguidores celebraban la posibilidad de que finalmente hubieran hecho público su vínculo, otros planteaban una teoría diferente: que todo podía formar parte de la promoción de una canción.

Y es que ninguna de las dos había confirmado oficialmente una relación. Incluso, durante una entrevista en Rumis, Tini habló sobre su vida sentimental y explicó que prefería mantener ciertos aspectos de su intimidad lejos de los reflectores.

La cantante aseguró que se encontraba muy feliz y que, si algún día tenía ganas de compartir su relación, lo haría. Pero, por el momento, prefería disfrutarla en privado.

Las salidas de Tini y Young Miko que confirmaron su romance

Las señales continuaron durante los meses siguientes. Tini y Young Miko fueron vistas juntas en un bar, donde compartieron una noche con amigas. También circularon fotografías en las que aparecían tomadas de la mano y otras imágenes que mostraban coincidencias en lugares y celebraciones.

Las artistas también fueron vistas juntas en un bar y compartieron distintas coincidencias en redes sociales que aumentaron las versiones sobre una relación sentimental. IG tinistoessel / itsyoungmiko

Una de las pistas más comentadas llegó con el Año Nuevo de 2025. Ambas compartieron fotografías tomadas en espacios que parecían tener la misma decoración navideña, lo que llevó a sus seguidores a pensar que habían recibido juntas el nuevo año.

Incluso hubo versiones periodísticas que aseguraron que Young Miko habría tenido una relación cercana con la familia de Tini.

El periodista Ángel de Brito afirmó que la cantante era conocida como “Vicky” dentro del entorno familiar de Stoessel y sostuvo que habría convivido con algunos de sus seres queridos. Estas versiones, sin embargo, no fueron confirmadas públicamente por Tini ni por Miko.

¿Qué pasó con Tini y Young Miko?

Con el paso del tiempo, los gestos entre ambas comenzaron a desaparecer. Los comentarios cariñosos dejaron de ser frecuentes y sus apariciones conjuntas se volvieron menos habituales.

Los rumores pararon cuando dejaron de aparecer los mensajes y fotografías que antes compartía con Young Miko. IG tinistoessel / itsyoungmiko

La situación tomó otro rumbo cuando Tini volvió a ser relacionada sentimentalmente con Rodrigo De Paul. Fotografías de ambos en Madrid y otros encuentros hicieron que muchos seguidores interpretaran que la etapa con Young Miko había quedado atrás.

Incluso un “like” de Tini en un video de TikTok fue interpretado por algunos usuarios como una posible indirecta relacionada con una supuesta traición dentro de aquella relación, aunque esto nunca fue confirmado por ninguna de las artistas.

El supuesto romance comenzó a perder fuerza cuando Tini volvió a ser relacionada con Rodrigo De Paul. IG

Young Miko, por su parte, tampoco ofreció una explicación sobre lo ocurrido. Su decisión de mantenerse al margen dejó todavía más espacio para las especulaciones.

Así, aunque las fotografías, mensajes y encuentros hicieron que miles de fans dieran por hecho el romance, Tini Stoessel y Young Miko nunca hicieron una confirmación oficial de que fueran pareja.