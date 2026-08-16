¿Tini Stoessel no invitará a su familia a su boda con De Paul por un acuerdo prenupcial?

La confirmación del compromiso matrimonial entre la estrella del pop Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul generó diversas felicitaciones entre fanáticos de los famosos; sin embargo, también desató un rumor: ¿la familia de la cantante no está invitada a la boda?

A pesar de que TINI ha compartido los detalles de su próxima boda como un cuento de hadas (incluyendo un viaje a París para probarse vestidos de novia), los focos se han enfocado en la lista de invitados del círculo íntimo de la cantante, dejando al descubierto una tensión patrimonial.

Todo comenzó cuando los fanáticos notaron un silencio por parte del entorno directo de la artista. La ausencia de felicitaciones, comentarios efusivos o publicaciones alegres en redes sociales por parte de sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, desató una oleada de especulaciones sobre el vínculo familiar.

Según rumores, existe un choque de visiones entre un padre que busca proteger el imperio económico construido durante años y una joven decidida a defender su autonomía sentimental, lo que habría generado una ruptura.

¿Tini Stoessel no invitará a su familia a su boda con Rodrigo De Paul? Instagram @tinistoessel

¿Tini Stoessel no invitará a su familia a su boda con Rodrigo De Paul?

Según reportes difundidos por medios argentinos, Tini Stoessel no invitará a su familia a su boda con Rodrigo De Paul debido a una pelea que la cantante sostiene con su padre, Alejandro Stoessel.

Preocupado por la magnitud del patrimonio acumulado por su hija a lo largo de más de una década de trayectoria musical y comercial, el papá de Tini le habría sugerido establecer una división de bienes formal o la firma de un acuerdo prenupcial antes de formalizar legalmente su unión con el futbolista del Inter Miami.

La sugerencia de quien también fungía como representante, no fue bien recibida por Tini, pues ella sintió que la recomendación ponía en duda la autenticidad de las intenciones de su pareja y desafiaba la solidez de la relación romántica que ambos han consolidado.

Tras el choque verbal, Tini tomó la determinación de reestructurar la gestión de sus finanzas personales, solicitando la incorporación de un nuevo administrador y auditor externo para revisar sus cuentas corporativas.

La controversia cobró matices aún más complejos al trascender que el profesional seleccionado para esta tarea guardaría un vínculo profesional cercano con el equipo contable que asesora a Rodrigo De Paul.

¿Tini Stoessel no invitará a su familia a su boda con Rodrigo De Paul? Instagram @tinistoessel

Si bien todo esto son rumores difundidos a través de redes sociales, las plataformas digitales también han servido para demostrar dicha teoría, según los fanáticos de “La triple T”.

Y es que cuando Tini oficializó su compromiso mediante un video donde presumía su anillo y manifestaba estar viviendo uno de los momentos más dichosos de su existencia, la reacción de su círculo familiar brilló por su ausencia.

Mariana Muzlera, madre e históricamente la fanática número uno de Tini en redes y primera en comentar cada logro profesional, omitió cualquier felicitación o me gusta en la publicación oficial del compromiso.

Ni Alejandro ni Mariana compartieron en sus perfiles el video institucional donde su hija confirmaba que ya preparaba los detalles del enlace.

Además, a diferencia de ocasiones anteriores donde la familia salía en bloque a desmentir rumores mediáticos, en esta oportunidad mantuvieron un absoluto hermetismo.

¿Tini Stoessel no invitará a su familia a su boda con Rodrigo De Paul? Instagram @tinistoessel

¿Cuándo se casan Tini y Rodrigo de Paul?

Los preparativos para la boda del año entre Tini y Rodrigo de Paul siguen en marcha, con polémicas o sin ellas. La artista se mostró radiante al revelar a sus seguidores que viajó a la ciudad de París para llevar a cabo la primera y más esperada prueba de su vestido de novia.

Lo que se sabe del evento es que la fecha tentativa para la boda es el 19 de diciembre de 2026; el escenario elegido para albergar la celebración sería Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, Buenos Aires.

En cuanto a invitados, se espera la presencia de figuras de la Selección Argentina, estrellas de la música urbana y celebridades internacionales.