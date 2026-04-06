Young Miko anuncia conciertos en México: fechas, lugares y cuándo comprar boletos

Young Miko tiene buenas noticias para todos sus fans en México, ya que recientemente la cantante argentina acaba de anunciar que dentro de poco estará de regreso en nuestro país para ofrecer una serie de conciertos por varias ciudades.

Si eres fan de María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, nombre completo de la famosa, aquí te contamos todos los detalles que debes saber entre ellos las fechas en las que regresará a México, dónde se presentará, así como el día en que podrás comprar tus boletos para verla.

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¿Cuándo y dónde se presentarán Young Miko en México?

Young Miko llegará a México y se presentarán en diferentes ciudades del país, por lo que la mayoría de sus fans mexicanos podrán verla en alguno de sus shows.

A continuación, te dejamos las fechas, ciudades y recintos en los que se presentará Young Miko en México.

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17 de septiembre- Arena VFG en Guadalajara

19 de septiembre- Arena MTY en Monterrey

22 de septiembre- Palacio de los Deportes en CDMX

25 de septiembre- Foro GNP en Mérida

¿Cuándo es la preventa de boletos para Young Miko en México?

Si no te quieres perder el regreso de Young Miko a México, te contamos que la venta de boletos para sus shows ocurrirá dentro de unos días.

La primera venta será la Beyond, a la cual tiene acceso algunos clientes de Banamex, si eres uno de ellos, podrás adquirir tus boletos el 7 de abril a las 9:00 AM en Ticketmaster y en Eticket para el show de Mérida.

Young Miko

El 8 de abril a las 9:00 AM en las boleteras mencionadas, también podrás comprar tus boletos si eres cliente priority de dicho banco.

Toma en cuenta que habrá una venta para fans que se realizará en 8 de abril a las 10:00 AM en Ticketmaster y Eticket, respectivamente. Para acceder a ella deberás regístrate en la siguiente página: https://link.fans/youngmikocheckin.

Si cuentas con una atrjeta de crédito o débito de Banamex, podrás comprar tus boletos en la preventa que comenzará el 9 de abril a las 11:00 AM. Finalmente, si no cuentas con una de estas tarjetas, en la venta general podrás adquirir tus entradas con cualquier plástico. Toma en cuenta que esta venta será el 10 de abril a las 11:00 AM.

PJG