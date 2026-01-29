¿Cómo está Elisa Beristain? Su hermano revela el estado de salud tras perforación de un intestino

La salud de Elisa Beristain sigue generando una profunda preocupación entre sus seguidores y de sus colegas. La conductora permanece hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos tras sufrir una perforación de intestino, una complicación médica grave que provocó una infección severa y obligó a los médicos a actuar de manera inmediata para evitar consecuencias mayores.

Desde que se dio a conocer la emergencia médica, la familia de Elisa se ha mantenido cautelosa con la información que comparte. Sin embargo, ante la creciente inquietud del público, su hermano Leo decidió romper el silencio y ofrecer una actualización más clara sobre el estado de salud de la conductora, dejando en claro que, aunque hay pequeños avances, su condición aún no es estable.

La infección y el riesgo de choque séptico

De acuerdo con lo explicado por Leo, uno de los principales focos de alarma ha sido la forma en que el cuerpo de Elisa Beristain ha reaccionado ante la infección. Los médicos detectaron niveles elevados de glóbulos blancos, una señal clara de que el organismo está luchando intensamente contra el problema.

Los glóbulos blancos están muy altos y el dolor no desparece, señaló su hermano al describir la complejidad del cuadro clínico.

La situación se agravó el lunes 26 de enero, cuando los especialistas determinaron que el riesgo de un choque séptico era real. Esta condición ocurre cuando una infección se propaga de manera descontrolada en el cuerpo y puede poner en peligro la vida del paciente si no se atiende a tiempo.

El problema principal era que por una infección podría entrar a choque séptico. La pasaron a cuidados intensivos. Esa fue la parte que más preocupó, explicó Leo

Elisa Beristain en terapia intensiva tras presentar graves problemas de salud en su programa Especial

Elisa Beristain se mantiene con dolor constante y sedada

Este miércoles, Leo volvió a ofrecer una actualización sobre el estado de su hermana y fue honesto al señalar que Elisa Beristain aún no se encuentra fuera de peligro. El dolor sigue siendo intenso y persistente, lo que ha obligado al equipo médico a manejar su tratamiento con extremo cuidado.

Todavía no está bien. El dolor no desparece, la sensación de desvanecimiento no se va. Está sufriendo mucho dolor, mucha incomodidad, confesó.

El hermano de la conductora también explicó que Elisa Beristain permanece bajo sedación intermitente, no de manera permanente, ya que los médicos necesitan evaluarla constantemente para monitorear su evolución.

Ella está, va y viene… la tienen en sedación para que los dolores tan fuertes que se presentaron no la alteren. Que trate de estar lo más cómoda posible, dentro de la misma gravedad, detalló.

Elisa Beristain en terapia intensiva tras presentar graves problemas de salud en su programa

Sin un tratamiento definitivo por ahora

Por el momento, los médicos no han definido un tratamiento definitivo para Elisa Beristain. La prioridad, según explicó su hermano, es lograr estabilizarla, controlar la infección y regular sus signos vitales antes de pensar en los siguientes pasos.

No saben todavía cuál tratamiento van a seguir. Lo primero es estabilizarla, parar la infección, regular sus signos vitales, que salga de cuidados intensivos y que pase a piso, señaló Leo.

La producción del programa en el que participa Elisa también emitió un comunicado confirmando la gravedad del caso y señalando que la conductora continúa bajo estricta supervisión médica tras haber presentado un choque séptico.

Mensajes de odio pese a su vulnerabilidad

Además de la incertidumbre médica, la familia de Elisa Beristain ha tenido que enfrentar mensajes de odio en redes sociales. Leo se mostró visiblemente afectado al hablar de la agresividad y la falta de empatía que han encontrado en algunos espacios digitales.

Hay algunas personas que escriben mensajes en ciertos canales… me gustaría decir que no nos quieren, pero la verdad es que nos odian, expresó.

A pesar de ello, aseguró que la familia ha decidido enfocarse en la recuperación de Elisa y mantener la esperanza, dejando de lado la negatividad. Leo cerró con un emotivo mensaje dirigido a su hermana:

Tienes que desconectarte, Elisa. Tienes que quedar completamente bien para que puedas venir a pedir que apaguemos el teléfono. Quiero escuchar tu voz.

¿Quién es Elisa Beristain?

Elisa Beristain es una conductora y periodista de espectáculos, conocida principalmente por su participación en programas de entretenimiento, donde se ha caracterizado por su estilo directo. Su presencia en medios y plataformas digitales la ha convertido en una figura reconocida, con seguidores fieles y también detractores.

Hoy, más allá de la polémica, la atención está puesta en su recuperación y en la esperanza de que pueda superar este delicado episodio de salud.

