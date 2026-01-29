Equipo del documental de Melania Trump pide que retiren sus nombres de los créditos

Una mayor parte del equipo que participó en la realización del documental Melania solicitó que sus nombres no aparezcan vinculados al proyecto, de acuerdo con un informe reciente.

El reporte señala que cerca de dos tercios de los integrantes del equipo de filmación pidieron ser excluidos de los créditos.

First Lady Melania Trump ZUMA Press, Inc.

El documental, producido por Amazon y titulado simplemente Melania, sigue a la ex primera dama durante los 20 días previos a la investidura presidencial de Donald Trump en 2025.

La película fue dirigida por Brett Ratner, cineasta que en 2017 enfrentó acusaciones públicas de acoso y agresión sexual por parte de seis mujeres, señalamientos que el propio Ratner negó en su momento.

Brett Ratner y Melania Trump Grosby

Según una investigación de Rolling Stone, basada en testimonios de fuentes que trabajaron en la producción, la mayoría del equipo establecido en Nueva York manifestó su intención de no ser acreditado en la película, una decisión que refleja el malestar interno en torno al proyecto.

El malestar no estuvo ligado al contenido político, sino al ambiente de rodaje

De acuerdo con un reportaje de Rolling Stone, varios integrantes del equipo de filmación del documental Melania, producido por Amazon MGM, señalaron que las mayores dificultades del rodaje no estuvieron relacionadas con la figura presidencial ni con el contenido político, sino con la convivencia laboral con el director Brett Ratner.

En testimonios recabados por la revista, miembros del equipo expresaron su incomodidad tanto por el enfoque que percibían como propagandístico del proyecto como por la conducta del cineasta durante la producción.

Uno de ellos aseguró que Ratner fue el aspecto más problemático del trabajo, por encima de cualquier otra consideración.

Donald Trump, Brett Ratner, Melania Trump and Sean P. Diddy Grosby

Melania representa el regreso de Ratner al cine tras una década de ausencia, luego de su última película Hércules en 2014.

Según las fuentes citadas, el rodaje se desarrolló en un entorno desorganizado, con jornadas prolongadas, falta de pausas para comer y un ambiente laboral tenso. También se denunciaron actitudes despectivas hacia el personal y comportamientos poco profesionales en el set.

Uno de los testimonios recogidos por Rolling Stone señala que las conversaciones internas se centraban más en las actitudes del director que en la propia Melania Trump.

En contraste, los miembros del equipo describieron a la primera dama como una presencia cordial, aunque poco participativa durante el rodaje.

Ante las críticas, un portavoz de Amazon declaró a Rolling Stone que la empresa decidió licenciar la película porque considera que será bien recibida por su audiencia, sin ofrecer comentarios adicionales a otros medios.

El documental sigue a Melania Trump durante los 20 días previos a la investidura presidencial de Donald Trump.

Reportes señalan que Amazon habría invertido cerca de 75 millones de dólares en la adquisición y promoción del filme, aunque analistas estiman que su desempeño en taquilla durante el fin de semana de estreno será considerablemente menor. Uno de los integrantes del equipo, citado por la revista, reconoció que no le incomodaría que el proyecto fracasara comercialmente.