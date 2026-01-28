¿Botox? Laura Flores responde a críticas sobre su drástico cambio de imagen 

En días recientes, Laura Flores volvió a colocarse en tendencia. La actriz publicó una foto en sus redes sociales donde aparece con un look fresco y rejuvenecido, imagen que rápidamente generó miles de reacciones entre sus seguidores.

Como suele ocurrir en estos casos, los comentarios se dividieron. Por un lado, hubo quienes celebraron su apariencia y destacaron que luce espectacular a sus 62 años. Por otro, surgieron críticas y cuestionamientos sobre si había recurrido a procedimientos estéticos, particularmente al bótox, para lograr ese resultado.

El debate no tardó en crecer, convirtiendo su imagen en tema de discusión y alimentando especulaciones sobre los estándares de belleza, la edad y la presión que enfrentan las figuras públicas.

Halagos, críticas y el debate en redes

Junto a los señalamientos, Laura Flores recibió una ola de mensajes positivos. Muchos usuarios resaltaron lo bien que se ve, el cuidado de su imagen y la seguridad que proyecta. Para varios de sus seguidores, la actriz es ejemplo de que se puede envejecer con elegancia, sin importar las opiniones externas.

Sin embargo, las críticas también estuvieron presentes, especialmente aquellas que asumían automáticamente el uso de tratamientos estéticos. Esta mezcla de halagos y cuestionamientos reflejó una vez más cómo las redes sociales pueden ser un espacio tanto de reconocimiento como de juicio constante.

Laura Flores aclara los rumores sobre el bótox

Ante la atención generada, Laura Flores decidió enfrentar los rumores de manera directa. En declaraciones a reporteros del programa "De Primera Mano", la actriz fue cuestionada abiertamente sobre si había recurrido al bótox para cambiar su imagen.

Con risas y un tono relajado, Laura Flores negó haber utilizado este tipo de procedimiento y explicó que no es algo con lo que se sienta cómoda. Su respuesta, lejos de ser defensiva, fue tomada con humor y naturalidad, dejando claro que no tiene problema en hablar del tema, pero sí en permitir que se construyan falsas narrativas sobre su imagen.

Durante la charla, los propios reporteros destacaron lo bien que luce la actriz, reforzando la idea de que su apariencia actual ha llamado la atención por su frescura y naturalidad más que por cambios artificiales.

Un momento de plenitud personal y profesional

Más allá de la polémica en redes sociales, Laura Flores atraviesa una etapa activa en lo profesional. Actualmente forma parte del elenco de la obra "Por qué los hombres aman a las cabronas", proyecto que se prepara para una gira nacional y que representa una nueva etapa en su carrera.

En esta puesta en escena comparte créditos con Yahir y Ninel Conde, y ha señalado que el ambiente laboral se caracteriza por el respeto, la colaboración y el compañerismo. Según la actriz, esta dinámica positiva se refleja tanto en los ensayos como en las funciones frente al público.

Para Laura Flores, mantenerse enfocada en su trabajo ha sido clave para sobrellevar las críticas y disfrutar del momento que vive arriba y abajo del escenario.

La ruptura con Lalo Salazar y una nueva etapa

En el plano personal, Laura Flores también ha enfrentado cambios importantes. La actriz vivió una relación sentimental con el periodista Lalo Salazar, la cual llegó a su fin de manera discreta. Aunque ambos optaron por manejar la ruptura con respeto y sin escándalos, la separación marcó un punto de reflexión en la vida de la actriz.

Desde entonces, Laura ha dejado claro que se encuentra enfocada en sí misma, en su bienestar emocional y en su crecimiento personal. Este proceso, según ha compartido en distintas ocasiones, le ha permitido sentirse más estable, segura y en paz con las decisiones que ha tomado.

Laura Flores, fiel a sí misma

Mientras las redes sociales debaten sobre su imagen, Laura Flores continúa demostrando que se encuentra en una etapa de equilibrio. Entre proyectos teatrales, aclaraciones hechas con humor y una actitud firme ante las críticas, la actriz deja claro que su prioridad es sentirse bien consigo misma.

Lejos de dejarse afectar por los rumores sobre bótox o cambios físicos, Laura Flores sigue apostando por la autenticidad, recordando que la verdadera transformación viene del bienestar personal y de disfrutar plenamente cada etapa de la vida.

