TikTok Awards 2026: a qué hora inician y dónde ver EN VIVO la premiación

Faltan solo unas horas para que se lleven a cabo los TikTok Awards México 2026, un evento que se ha consolidado como uno de los más esperados. Esta premiación reconoce a las y los creadores de contenido que marcan tendencia dentro de la plataforma en categorías como entretenimiento, música, educación, deporte e impacto social.

La ceremonia no solo celebra popularidad, sino también la originalidad, el talento y la capacidad de conectar con millones de personas a través de videos cortos que influyen en la cultura digital actual.

¿Cuándo y a qué hora inician los TikTok Awards 2026?

Si quieres seguir el evento en vivo, toma nota. La transmisión de los TikTok Awards 2026 se realizará este 29 de enero y estará dividida en dos momentos clave:

19:00 horas: Inicio de la TikTok Carpet , donde los nominados , creadores e invitados especiales desfilarán por la alfombra roja.

20:00 horas: Arranque oficial de la ceremonia de premiación, en la que se darán a conocer a las y los ganadores de cada categoría.

De acuerdo con la plataforma, una vez que finalice el evento, la ceremonia podrá verse nuevamente en una retransmisión disponible durante 24 horas, ideal para quienes no puedan conectarse en tiempo real o quieran revivir los mejores momentos.

TikTok Awards 2026 TikTok

¿Dónde ver los TikTok Awards 2026 EN VIVO?

La transmisión de los TikTok Awards México 2026 en vivo será exclusiva dentro de la aplicación de TikTok. Para seguir cada detalle en tiempo real, solo deberás ingresar a la cuenta oficial: @tiktoklatam

La plataforma confirmó que, a partir de las 19:00 horas, la audiencia podrá disfrutar de la transmisión en vivo directamente desde ese perfil, sin costo y de manera exclusiva para usuarios de TikTok.

¿Dónde se realizarán los TikTok Awards México 2026?

La quinta edición de los TikTok Awards se llevará a cabo desde la Ciudad de México, reafirmando su importancia como uno de los principales centros de creación digital en Latinoamérica.

En cuanto a la conducción, el evento contará con un elenco diverso y carismático. La ceremonia principal estará a cargo de Ceci de la Cueva, El Malilla y Farid Dieck, mientras que la TikTok Carpet será conducida por Las Damitas Histeria y Fer Carnal, quienes aportarán humor, análisis y cercanía con la audiencia digital.

TikTok Awards 2026 TikTok

Presentaciones musicales que harán vibrar el escenario

Además de los premios, el escenario de los TikTok Awards 2026 vibrará con presentaciones musicales en vivo. Entre los artistas confirmados se encuentran:

El Bogueto

Julieta Venegas

Yeri Mua, quien, según el comunicado oficial, en 2024 se convirtió en “la estrella musical más escuchada a nivel mundial en TikTok”.

Estos shows prometen ser uno de los momentos más comentados de la noche, mezclando música, cultura digital y espectáculo.

¿Hasta cuándo se podía votar en los TikTok Awards 2026?

Las votaciones para elegir a las y los ganadores estuvieron abiertas del 15 al 28 de enero. TikTok recordó que los usuarios podían votar una vez al día en cada categoría, buscando “TikTok Awards” desde la lupa de la aplicación y accediendo al banner oficial.

Con el cierre de votaciones, todo está listo para conocer a los creadores que se llevarán el reconocimiento este 2026.

Con horarios definidos, transmisión confirmada y un cartel lleno de talento, los TikTok Awards México 2026 prometen ser una noche clave para la cultura digital. Si eres fan de la plataforma y de sus creadores, ya sabes a qué hora inician y dónde verlos en vivo para no perderte ningún detalle.

