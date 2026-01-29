Primeras fotos de "The Beatles": Harris Dickinson luce IDÉNTICO a John Lennon

A través de sus redes sociales oficiales, Sony Pictures compartió las primeras fotos de uno de los proyectos más ambiciosos de su historia con cuatro películas biográficas centradas en "The Beatles", la banda más influyente de todos los tiempos. Las cintas, previstas para estrenarse en 2028, contarán con un elenco de primer nivel que ya está dando de qué hablar.

En las fotos se puede ver a Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal como Paul McCartney, Barry Keoghan como Ringo Starr y Joseph Quinn como George Harrison. Cada uno de los actores luce caracterizado de acuerdo con la estética del cuarteto de Liverpool, respetando peinados y vestuario.

Harris Dickinson impacta por su parecido con John Lennon

Sin duda, quien más llamó la atención en este primer vistazo fue Harris Dickinson. En cuanto las fotos se hicieron públicas, el actor se volvió tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el enorme parecido físico que tiene con John Lennon.

Comentarios como “es idéntico”, “parece una foto perdida de Lennon” y “casting perfecto” inundaron plataformas como X, Instagram y TikTok. El primer vistazo de Dickinson caracterizado generó una oleada de reacciones positivas y elevó aún más las expectativas sobre cómo será su interpretación del icónico músico.

Un elenco que promete conquistar a los fans

El resto del reparto tampoco pasó desapercibido. Paul Mescal, uno de los actores más solicitados de su generación, asumirá el reto de interpretar a Paul McCartney, mientras que Barry Keoghan dará vida a Ringo Starr, el carismático baterista de la banda. Por su parte, Joseph Quinn encarnará a George Harrison, el guitarrista que aportó una sensibilidad única al sonido de "The Beatles".

Las cuatro películas ya se encuentran en fase de grabación, lo que explica la publicación de estas primeras imágenes oficiales. Sony Pictures adelantó que en los próximos meses se lanzarán más avances, fotos y posiblemente los primeros teasers de cada cinta.

"The Beatles", las películas: ¿cuándo se estrenan?

De acuerdo con la información confirmada hasta el momento, las cuatro películas de "The Beatles" se estrenarán en abril de 2028. Aunque todavía no se han revelado las fechas exactas, existen rumores que indican que podrían lanzarse el mismo día, una estrategia inédita que permitiría al público vivir la experiencia completa del universo Beatle.

Se espera que las películas se presenten en una secuencia cuidadosamente planeada, diseñada para que la audiencia se sumerja en la narrativa interconectada de las vidas de John, Paul, George y Ringo, desde la formación de la banda hasta su disolución en 1970.

The Beatles Sony Pictures

The Beatles, las películas: sinopsis

Cada una de las cuatro cintas se centrará en la vida de uno de los integrantes del grupo. Las historias explorarán su infancia, influencias musicales, relaciones personales y el papel fundamental que desempeñaron dentro de la banda.

Al adoptar la perspectiva individual de cada Beatle, las películas ofrecerán una visión completa y multifacética de la evolución del grupo, mostrando tanto los momentos de gloria como los conflictos internos que marcaron su historia. Desde sus humildes comienzos en Liverpool hasta su ascenso como fenómeno global, el proyecto busca retratar la complejidad humana detrás del mito.

The Beatles | Grosby

¿Quiénes fueron "The Beatles"?

"The Beatles" fue una banda británica formada en Liverpool en 1960, integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Considerados el grupo más influyente de la historia de la música popular, revolucionaron el rock, el pop y la cultura juvenil con su estilo, letras y experimentación sonora.

Con canciones icónicas como Hey Jude, Let It Be, Yesterday y Come Together, el cuarteto marcó a generaciones enteras y dejó un legado que sigue vigente décadas después de su separación en 1970.

The Beatles

Con estas primeras fotos y un elenco que ya genera conversación, las biopics de "The Beatles" se perfilan como uno de los eventos cinematográficos más esperados de la próxima década.

