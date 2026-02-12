Disfruta cine gratis en CDMX: proyecciones de clásicos del 16 al 22 de febrero
Una semana, varias historias y muchas emociones. Checa las funciones de cine gratis en CDMX y elige tu favorita.
Si eres fan del cine y estás en busca de planes culturales, te contamos cuáles son las películas clásicas que podrás ver gratis en CDMX del 16 al 22 de febrero, con funciones que van desde romances hasta historias de vampiros y relatos de reflexión personal.
Lo mejor: todas las proyecciones son de entrada libre, ideales para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.
Revolutionary Road (2008)
Si disfrutaste la química entre Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en Titanic, esta película te permitirá volver a verlos juntos en una historia más madura e intensa.
Interpretan a Frank y April, un matrimonio que enfrenta la rutina, los sueños no cumplidos y una profunda crisis personal que los obliga a cuestionar su relación y su futuro.
- ¿Cuándo? Martes 17 de febrero.
- Lugar: Centro Cultural José Martí, ubicado en Calle Dr. Mora 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
- Estación del Metro: Hidalgo (Líneas 2 y 3).
- Horario: 16:00 horas.
- Duración: 119 minutos.
Arráncame la vida
Este filme mexicano dirigido por Roberto Sneider y protagonizado por Ana Claudia Talancón, Demián Bichir y José María de Tavira está basado en la famosa novela de Ángeles Mastretta.
La historia retrata el crecimiento y empoderamiento de Catalina Guzmán, una joven que enfrenta un matrimonio complejo mientras descubre su fuerza, su voz y su identidad.
- ¿Cuándo? Viernes 20 de febrero.
- Lugar: Centro Cultural José Martí, ubicado en Calle Dr. Mora 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
- Estación del Metro: Hidalgo (Líneas 2 y 3).
- Horario: 16:00 horas.
- Duración: 107 minutos.
Entrevista con el vampiro (1994)
Si te atraen las historias oscuras y románticas, este clásico basado en la novela de Anne Rice es una gran opción.
Dirigida por Neil Jordan, la película narra la vida de Louis de Pointe du Lac, un vampiro que relata a un periodista los conflictos, la soledad y la melancolía de su existencia inmortal.
- ¿Cuándo? Viernes 20 de febrero
- Lugar: Cineclub Alucine, FARO de Oriente, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza s/n, colonia Fuentes de Zaragoza, Iztapalapa
- Estación del Metro: Peñón Viejo (Línea A)
- Horario: 15:30 horas
- Duración: 122 minutos
Cortometraje: “Uno, dos, tres, por mí”
Para quienes disfrutan los contenidos breves, también habrá proyección de cortometrajes con una dinámica enfocada en Territorio/Espacio, ideal para conocer nuevas propuestas audiovisuales.
- ¿Cuándo? Sábado 21 de febrero
- Lugar: Cineclub Alucine, FARO de Oriente
- Calzada Ignacio Zaragoza s/n, colonia Fuentes de Zaragoza, Iztapalapa
- Estación del Metro: Peñón Viejo (Línea A)
- Horario: 13:30 horas
- Duración: 120 minutos
Si buscas planes gratis en CDMX y te encanta el séptimo arte, estas proyecciones son una excelente opción para disfrutar buen cine sin gastar un peso. Elige tu favorita y vive una tarde cinematográfica con quienes más quieres.