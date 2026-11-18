La vida sentimental de Cinthia Aparicio vuelve a dar de qué hablar. Después de su separación y divorcio de Alexis Ayala, la actriz sorprendió al confirmar que está dándose una nueva oportunidad en el amor.

Cinthia Aparicio confirma que tiene una nueva pareja

Aunque por ahora prefiere mantener la identidad de su pareja lejos de los reflectores, no pudo ocultar la felicidad que atraviesa en esta etapa y compartió algunos detalles sobre cómo comenzó esta historia.

La protagonista de telenovelas reveló que su nuevo novio no pertenece al medio artístico y explicó por qué prefiere mantener su identidad lejos de los reflectores. @cinthiaparicio

La revelación ocurrió durante una entrevista para el programa Hoy, transmitida este 18 de noviembre, donde Andrea Legarreta dio a conocer que la intérprete ya tiene novio. La noticia tomó por sorpresa a sus compañeros, especialmente porque Cinthia había mantenido cierta reserva sobre su vida sentimental en los últimos meses.

Estoy dándome una oportunidad en el amor, estoy muy feliz, estoy en paz. Estoy viviendo una etapa con una persona muy especial en mi vida”, confesó la actriz, quien aseguró que está disfrutando de esta relación sin apresurar las cosas.

Cinthia Aparicio revela cómo conoció a su novio

Aunque Cinthia confirmó que está en una relación, fue cuidadosa al hablar de la identidad del hombre que conquistó su corazón. Explicó que él no pertenece al medio artístico y que, por respeto a su privacidad, prefiere no exponerlo públicamente hasta que sea él quien decida si quiere formar parte de la conversación mediática.

La actriz compartió que conoce a su nueva pareja desde hace muchos años y que sus familias tienen una historia en común. IG cinthiaparicio

Él no es del medio, prefiero respetar eso, que él no sea del medio, su privacidad. Ya él nos irá diciendo si quiere ser parte de esto”, explicó.

Sin embargo, la actriz sí compartió una pista sobre el origen de su romance: no se trata de alguien a quien acabara de conocer. Según relató, ambos tienen una historia en común desde hace muchos años, pues sus familias se conocen y comparten intereses, entre ellos el gusto por los caballos y la vida ligada al campo.

Nos conocemos prácticamente de toda la vida, nuestras familias se conocen, sombrero y a caballo los dos, tenemos muchas cosas en común, la vida nos unió”, contó.

Además, reconoció que no esperaba que esta conexión se transformara en una relación sentimental.

No me lo esperaba, me sorprendió la vida y me sorprendió para bien”, añadió.

¿Quién es el nuevo novio de Cinthia Aparicio?

En redes sociales comenzó a circular el nombre de Hugo Martínez Manterola como el supuesto nuevo novio de la actriz, aunque Cinthia no lo confirmó durante la entrevista.

Aunque su nombre ha sido relacionado con Hugo Martínez Manterola, Cinthia Aparicio todavía no confirma oficialmente la identidad del hombre con quien inició este romance. IG ganaderia_antoniomanterola

De acuerdo con versiones difundidas en plataformas digitales, él estaría relacionado con el sector ganadero y empresarial en Veracruz. Por ahora, su identidad como pareja de la intérprete no ha sido corroborada por ella.

Antes de confirmar su nueva relación, Cinthia ya había llamado la atención por una publicación en Instagram. El 17 de noviembre compartió un video grabado en una finca familiar en Veracruz, donde aparece acompañada de un hombre, ambos sentados de espaldas sobre una cerca y rodeados de animales.

La actriz acompañó las imágenes con una breve palabra: “tú”, junto a un corazón. Aunque no ofreció explicaciones, la publicación alimentó las especulaciones que desde semanas atrás circulaban sobre su vida amorosa.

Cinthia Aparicio vuelve a creer en el amor tras su divorcio de Alexis Ayala

Esta nueva relación representa un capítulo distinto para la actriz, quien puso fin a su matrimonio con Alexis Ayala después de una historia que estuvo bajo la atención pública. Su separación despertó interés por la diferencia de edad entre ambos y por el camino que cada uno tomaría después de la ruptura.

Después de cerrar su historia con Alexis Ayala, Cinthia Aparicio se dio una nueva oportunidad en el amor con un hombre que comparte sus gustos por los caballos y la vida de campo. IG

Ahora, Cinthia parece estar enfocada en disfrutar el presente y construir este vínculo con calma. De hecho, dejó claro que tanto ella como su nueva pareja están dedicando tiempo a conocerse en sus distintas facetas, sin idealizar el proceso.

Creo que me estoy dando el tiempo, nos estamos dando el tiempo de realmente conocernos con lo bueno, con lo malo, enamorarnos”, expresó.

Por el momento, la actriz no tiene prisa por revelar más detalles ni presentar oficialmente a su novio. Lo que sí quiso compartir es que está tranquila, ilusionada y disfrutando de una nueva oportunidad sentimental.