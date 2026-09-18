“No hay que tener miedo”: Alexis Ayala rompe el silencio y revela detalles de su nuevo romance

Después de atravesar el final de su matrimonio con Cinthia Aparicio, Alexis Ayala parece haber decidido no ponerle límites al amor. El actor mexicano reveló que ha encontrado una conexión especial y una tranquilidad que no había experimentado antes.

Alexis Ayala habla del amor y su relación

Apenas cuatro meses después de que se hiciera pública su separación de Cinthia, el protagonista de telenovelas como ‘Amar a muerte’ y ‘La historia de Juana’ habló abiertamente de su nueva relación.

El actor habló por primera vez de manera abierta sobre su romance y dejó claro que no tiene miedo de volver a enamorarse tras el final de su matrimonio. Televisa Espectáculos

En entrevista con Televisa Espectáculos, el intérprete dejó claro que no considera que el amor deba tener fecha de espera y que está dispuesto a disfrutar esta nueva oportunidad.

Yo no nací para no vivir”, expresó Alexis al hablar de esta etapa.

Para el actor, las experiencias difíciles no deberían convertirse en una razón para cerrar el corazón, sino en una oportunidad para continuar adelante.

No hay que tenerle miedo al amor ni a la palabra amor, y la vida es para seguir adelante”, agregó con una sonrisa, dejando ver el entusiasmo que siente actualmente.

El protagonista de telenovelas reveló que actualmente disfruta una tranquilidad que antes no conocía y que su nueva pareja se ha integrado a su entorno familiar. Foto de IG: Alexis Ayala

Así es la relación de Alexis Ayala y Marietta

Alexis no dudó en referirse a Marietta con gran cariño. Incluso explicó que los títulos que suelen utilizarse para definir una relación se quedan cortos frente a lo que ella representa para él.

Es mi novia y es mi compañera y es mi mujer”, comentó, señalando que cualquiera de esas palabras describe, a su manera, el lugar que ocupa actualmente en su vida.

Alexis Ayala aseguró que Marietta es una mujer independiente, plena y con quien comparte una forma de entender la vida y las relaciones sentimentales. Captura Televisa Espectáculos.

El actor también destacó las cualidades de su pareja y aseguró sentirse agradecido por haber coincidido con una mujer que considera independiente, plena y con una personalidad que admira.

Estoy muy agradecido de tener a mi lado una mujer como Marietta, que es entera en todos los sentidos”, aseguró.

Una de las declaraciones que más llamó la atención fue la conversación que ambos tuvieron sobre la independencia dentro de la relación. Alexis recordó que en algún momento le confesó que le encantaba saber que ella no lo necesitaba.

La respuesta de Marietta, sin embargo, le dejó claro que su vínculo no está basado en la dependencia: “No en lo que tú crees, en todo lo demás, sí”.

Para Alexis, esa dinámica se ha traducido en una relación en la que existe espacio para compartir sin dejar de lado la individualidad. También destacó que Marietta no siente celos de sus hijas, su madre ni de las personas que forman parte de su entorno, sino que ha optado por conocerlas y convivir con ellas.

Alexis Ayala explicó cómo ambos organizan sus encuentros y viajes para poder compartir tiempo juntos. IG alexisayala

El actor incluso aseguró que está viviendo una paz que antes no conocía y que disfruta las conversaciones y experiencias que comparte con su pareja.

Alexis Ayala revela cómo comenzó su romance con Marietta

Aunque el romance tomó por sorpresa al público, Alexis reveló que él y Marietta ya se conocían desde tiempo atrás. Su primer acercamiento ocurrió debido a negocios, pues ella se dedica a la venta de bolsas y en algún momento ambos comenzaron a tener contacto por ese motivo.

Con el paso del tiempo, esa relación profesional se transformó en algo más. Actualmente, además, deben compaginar sus vidas a distancia, ya que Marietta vive en Monterrey y ambos viajan para poder encontrarse.

Yo no conquisté a la tierra regia, la tierra regia me conquistó a mí. Ella me conquistó a mí, su manera de ser”, dijo el actor.

Tras el final de su matrimonio, Alexis Ayala decidió seguir adelante y sostiene que la vida debe vivirse sin miedo al amor ni a las nuevas oportunidades. (Foto: Mezcal Entertainment)

Cinthia Aparicio presentó a Marietta con Alexis Ayala

La historia tiene un detalle inesperado: Cinthia Aparicio, exesposa de Alexis, fue precisamente quien propició que ambos se conocieran.

La actriz explicó en redes sociales que conocía a Marietta porque solía enviarle algunas bolsas que ya no utilizaba. Fue así como surgió el contacto entre ella y Alexis.

Una de las mayores sorpresas de esta historia es que Cinthia Aparicio, exesposa de Alexis Ayala, fue quien presentó al actor y a Marietta años atrás. IG

Lejos de mostrar resentimiento, Cinthia aseguró que le da gusto saber que su exesposo volvió a enamorarse y que está dándose una nueva oportunidad.

Les deseo lo mejor”, expresó, dejando claro que, después de la separación, cada uno parece estar construyendo su propio camino.

Para Alexis Ayala, esta nueva relación representa precisamente eso: la posibilidad de seguir viviendo, aprender de lo ocurrido y permitirse volver a sentir. Y, por ahora, el actor no parece dispuesto a tenerle miedo al amor.