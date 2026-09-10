Cinthia Aparicio rompe el silencio sobre la nueva novia de Alexis Ayala: “Yo los presenté”

Cinthia Aparicio, exesposa de Alexis Ayala, rompió el silencio sobre la nueva novia del actor, quien recientemente presentó a su pareja llamada Marietta.

En abril del 2026, Cinthia y Alexis dieron a conocer el fin de su matrimonio, luego de casi tres años de compartir su vida juntos. El actor confirmó que ambos habían decidido tomar caminos diferentes y explicó que la actriz había tomado la decisión de terminar la relación.

La relación entre los artistas finalizó en los mejores términos, según Alexis, quedó el respeto y cariño entre ambos, por lo que después de su ruptura pidió evitar ataques o especulaciones contra su exesposa.

Alexis Ayala tiene nueva novia: Marietta

Cinthia Aparicio rompe el silencio sobre la nueva novia de Alexis Ayala. Televisa Espectáculos

Hace unos días, iniciando septiembre, el actor Alexis Ayala fue interceptado por la prensa luego de su participación en La Casa de los Famosos México 2026, en donde entró en una dinámica de congelados.

El reconocido artista fue visto con una mujer de forma muy cariñosa, por lo que los medios no tardaron en preguntarle quién era.

Alexis reveló que la mujer que lo acompañaba era Marietta, con quien se está dando una nueva oportunidad en el amor. Sobre ella hay muy poca información, lo que se sabe hasta ahora es lo que señaló el mismo actor, que es originaria de Monterrey que en realidad ya la conocía de hace varios años por cuestiones de negocios.

Sobre su relación, Ayala explicó que Marietta es más que su nueva novia, en lo que calificó como una “compañera de vida”, asegurando que encontró mucha madurez en ella.

No es que sea una nueva pareja, es que es una nueva compañera de vida y eso lo hace muy diferente la palabra, a mi Marietta me está regalando una paz que yo no conocía, hay una madurez, hay una mujer entera, y como dicen en doble AA: ‘solo por hoy’”, dijo el actor.

Cinthia Aparicio reacciona por el noviazgo de Alexis Ayala

Cinthia Aparicio rompe el silencio sobre la nueva novia de Alexis Ayala. @cinthiaaparicio

A unos días de que Alexis reveló que estaba en un nuevo noviazgo, su exesposa Cinthia Aparicio participó en una dinámica en redes sociales en donde fue cuestionada al respecto.

Sin tapujos, la actriz de telenovelas aseguró que estaba muy contenta por la nueva relación de su exesposo con Marietta.

Me da mucho gusto que Alexis Ayala esté enamorado y en una nueva oportunidad en el amor, me encanta", dijo la actriz.

En tanto, en la misma dinámica, Cinthia hizo una confesión que dejó a algunos usuarios sorprendidos. La actriz confesó que conoce a Marietta, la nueva novia de su exesposo, puesto que ella los presentó hace tiempo.

Según Aparicio, Marietta se dedica a la venta de bolsas y de esa manera surgió su contacto. En tanto, les deseó lo mejor en su actual relación sentimental.

A Marietta yo la conozco, yo los presenté, por si no se sabía, hace varios años. Yo le mandaba las bolsas que ya no quería, ella se dedica a la venta de bolsas, por eso se conocen. Me da mucho gusto, les deseo lo mejor", dijo.

¿Por qué se divorciaron Cinthia y Alexis?

De acuerdo con las declaraciones de ambos, la relación comenzó a enfrentar dificultades debido al distanciamiento y a que sus proyectos de vida dejaron de coincidir.

Alexis Ayala explicó que durante el último año ambos pasaron largos periodos separados debido a sus compromisos profesionales. El actor estuvo alrededor de 10 semanas en La Casa de los Famosos México, mientras que Cinthia posteriormente pasó varios meses trabajando fuera de la Ciudad de México. La falta de convivencia terminó llevándolos a replantearse su relación.

El actor también negó que hubiera existido una pelea o problemas de dinero detrás de la ruptura y pidió respeto para Cinthia. Incluso señaló que la actriz fue y seguirá siendo una persona muy importante en su vida.

Por su parte, Cinthia Aparicio explicó que uno de los principales motivos de la separación fue que ambos ya no tenían los mismos planes para el futuro. La actriz ha expresado su deseo de formar una familia y convertirse en madre, mientras que Alexis, quien ya tiene dos hijas, no contemplaba volver a ser papá.

Ante esta diferencia, Cinthia decidió poner fin al matrimonio. La actriz dejó claro que no estaba dispuesta a renunciar a su deseo de formar una familia ni a su propia felicidad por mantener la relación.

Hijas del actor

Alexis Ayala tiene dos hijas, cada una de una relación diferente: