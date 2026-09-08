Alexis Ayala presenta a Marietta, su nueva novia, tras divorcio con Cinthia Aparicio

El actor Alexis Ayala presentó a Marietta, su nueva novia, tras su divorcio con Cinthia Aparicio que se concretó a finales del pasado mes de abril.

Fue luego de participación en La Casa de los Famosos México 2026, en donde entró en una dinámica de “congelados” con los participantes, en donde el también productor mexicano confesó que se está dando una nueva oportunidad en el amor.

¿Quién es Marietta, la nueva novia de Alexis Ayala?

Alexis Ayala presenta a Marietta, su nueva novia. Captura Televisa Espectáculos.

En una entrevista para Televisa Espectáculos, el galán de telenovelas habló de su nueva relación sentimental, esto, a cinco meses de haber anunciado su divorcio con la también actriz Cinthia Aparicio, con quien se casó en 2023.

Alexis señaló que decidió darse una nueva oportunidad con Marietta, quien es originaria de Monterrey.

Vinieron de Monterrey, (estoy) muy contento, la vida es para vivirse, para darte oportunidades… se llama Marietta, estoy muy, muy, muy feliz, sí”, dijo el reconocido actor.

Asimismo, Ayala reveló que Marietta es más que su nueva novia, en lo que calificó como una “compañera de vida”, pues aseguró que hay mucha madurez en ella.

No es que sea una nueva pareja, es que es una nueva compañera de vida y eso lo hace muy diferente la palabra, a mi Marieta me está regalando una paz que yo no conocía, hay una madurez, hay una mujer entera, y como dicen en doble AA: ‘solo por hoy’”, dijo Alexis Ayala.

Respecto a cómo se conocieron, Alexis dijo que tienen muchos años de haberse tratado, sin embargo, no se conocían en persona hasta hace unos meses y ahí decidieron darse una oportunidad en el amor.

Nos conocemos hace 4 años, 4 años y medio, hicimos algo de negocios juntos toda vía telefónica, no nos conocíamos en persona, nos conocimos en personas realmente hace un par de meses, pero teníamos mucho de conocernos en mensajes escritos, en mensajes de voz, llamadas telefónicas, videollamadas, luego la vida es muy sabia y las cosas fueron avanzando”, reveló Ayala.

¿Por qué se divorciaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio pusieron fin a su matrimonio después de casi tres años de casados. La separación se hizo pública en abril de 2026, cuando el actor confirmó que ambos habían decidido tomar caminos diferentes. Alexis explicó que fue Cinthia quien tomó la decisión de terminar la relación y, desde entonces, ha insistido en que existe respeto y cariño entre ambos, por lo que pidió evitar ataques o especulaciones contra su exesposa.

Con el paso de los meses, Alexis reveló que uno de los factores que afectó su matrimonio fue la falta de convivencia. Los compromisos profesionales de ambos hicieron que pasaran largos periodos separados, una situación que terminó influyendo en la relación. El actor también rechazó las versiones que señalaban que los problemas económicos habían provocado la ruptura.

Por su parte, Cinthia Aparicio explicó que uno de los principales motivos fue que sus proyectos y sueños personales comenzaron a ser diferentes. La actriz ha reconocido que desea formar una familia y tener hijos, y llegó a la conclusión de que necesitaba construir un proyecto de vida distinto. Aunque tomó la decisión de separarse, ha hablado de Alexis con respeto y ha reconocido la importancia que tuvo en su vida.

La ruptura sorprendió a sus seguidores porque poco antes de hacerse pública la separación ambos habían compartido momentos juntos, incluso un viaje a Alaska, por lo que no había señales evidentes de una crisis. Alexis y Cinthia se conocieron durante las grabaciones de Si nos dejan, comenzaron su relación alrededor de 2021 y se casaron por lo civil el 11 de junio de 2023. Meses después celebraron una ceremonia religiosa en la Basílica de Guadalupe.

¿Cinthia Aparicio ya tiene novio?

Cinthia Aparicio no ha confirmado públicamente que tenga novio. Después de su separación de Alexis Ayala, surgieron rumores sobre un posible nuevo romance luego de que fuera vista acompañada de un hombre, pero la actriz aclaró que esas imágenes no significaban que estuviera iniciando una relación sentimental.

Tras el divorcio, Cinthia ha señalado que se encuentra tranquila y enfocada en su vida personal y profesional. Aunque ha reconocido que está abierta a volver a enamorarse, también ha dejado claro que actualmente no existe una pareja que haya presentado públicamente ni una relación que haya confirmado de manera oficial.

¿Cuántas veces se ha casado Alexis Ayala?

Alexis Ayala presenta a Marietta, su nueva novia. @alexisayala

Alexis Ayala ha estado casado cuatro veces, aunque solamente tres de sus matrimonios han sido identificados públicamente. Él mismo confirmó esta cifra en una entrevista en la que Cinthia Aparicio mencionó que ella era su cuarta esposa.