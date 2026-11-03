¿Quién es Hugo Martínez, el supuesto nuevo novio de la actriz Cinthia Aparicio?

El nombre de Hugo Martínez Manterola está llamando la atención luego de ser vinculado sentimentalmente con la actriz Cinthia Aparicio, quien se divorció a finales de abril pasado del actor Alexis Ayala.

Aunque ni Cinthia ni Hugo han confirmado públicamente una relación, los dos están en el ojo público por lo que resuena sobre su supuesta relación.

Lo anterior, después de que se difundieron fotografías de ambos y surgieron versiones sobre un posible romance.

¿Quién es Hugo Martínez Manterola, el hombre relacionado con Cinthia Aparicio?

Cinthia Aparicio, actriz. @cinthiaparicio

Hugo Martínez Manterola es un empresario mexicano originario de Veracruz, cuya actividad profesional está vinculada principalmente con la ganadería y los negocios familiares. A diferencia de Cinthia Aparicio, no pertenece al medio artístico ni suele figurar entre las personalidades del espectáculo.

Su nombre comenzó a cobrar relevancia después de que la cuenta de espectáculos Reina Venenosa lo identificara como el hombre que estaría conociendo sentimentalmente a la actriz.

Uno de los datos que más ha llamado la atención sobre el supuesto nuevo novio de Cinthia Aparicio es su actividad empresarial. Hugo está relacionado con Ganadería Antonio Manterola, un negocio familiar dedicado a la crianza y comercialización de ganado.

La empresa tiene una historia que se remonta a 1960, cuando fue fundada por Antonio Manterola, abuelo materno de Hugo. Posteriormente, el negocio pasó a manos de su padre y actualmente él estaría al frente de sus operaciones.

La compañía tiene su sede en la Hacienda Finca Arroyo, conocida como El Potrero, ubicada en Nautla, Veracruz. Entre sus actividades comerciales se encuentran la venta de ejemplares bovinos, novillonas, semen y embriones, así como servicios relacionados con la reproducción y gestación de ganado.

A través de sus redes sociales también se comparten imágenes de los animales, las instalaciones y las actividades cotidianas del rancho, lo que permite conocer un poco más sobre el negocio familiar.

Otro de los aspectos que ha despertado curiosidad es la situación económica del empresario. Algunas publicaciones lo describen como integrante de una familia acomodada, con trayectoria en los negocios ganaderos y comerciales.

Sin embargo, hasta el momento no existe información financiera pública y verificable que permita conocer a cuánto asciende la fortuna de Hugo Martínez Manterola, cuál es el valor de sus propiedades o cuánto factura su empresa.

¿Hay romance entre Hugo Martínez y Cinthia Aparicio?

Las versiones sobre un posible noviazgo comenzaron a tomar fuerza después de que circularan imágenes de Cinthia Aparicio acompañada de un hombre cuya identidad no se había dado a conocer inicialmente.

Posteriormente, la actriz compartió en sus redes sociales algunas historias relacionadas con actividades en una finca ganadera. Estos detalles alimentaron las especulaciones y, más adelante, el nombre de Hugo Martínez Manterola salió a la luz.

La fotografía de ambos que comenzó a circular terminó por intensificar los rumores sobre una posible relación. No obstante, no se ha revelado cómo se conocieron ni desde cuándo mantienen contacto.

Entre los detalles que también han llamado la atención está una versión difundida por Reina Venenosa, según la cual el empresario habría acompañado a Cinthia a la boda de su madre, celebrada a mediados de octubre de 2026.

Divorcio de la actriz con Alexis Ayala

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala comenzaron su relación en 2020 y, después de varios años juntos, se casaron en 2023. Sin embargo, el 30 de abril de 2026 hicieron pública su separación, poniendo fin a su matrimonio.

Uno de los temas que salió a relucir después de la ruptura fue el deseo de Cinthia de convertirse en madre y formar una familia. La actriz había expresado que se trataba de un proyecto personal importante, pero que sus planes de vida no coincidían con los de Alexis.

Ambos comenzaron entonces una nueva etapa por separado. De hecho, recientemente el actor también habló públicamente de su relación con una mujer llamada Marietta, originaria de Monterrey.