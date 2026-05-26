El estreno de Masters of the Universe está cada vez más cerca y la expectativa alrededor del live action continúa creciendo entre los seguidores de la franquicia.

La película traerá de regreso a varios de los personajes más populares de Eternia, ahora interpretados por un elenco encabezado por figuras reconocidas de Hollywood.

Desde Nicholas Galitzine como He-Man hasta Jared Leto en el papel de Skeletor, la producción reunirá héroes, villanos, guerreros y hechiceras que forman parte de una de las sagas más populares de la cultura pop.

Ellos son los actores que saldrán en Masters of the Universe

Nicholas Galitzine es Adam Glenn / He-Man

El protagonista principal de la historia será Nicholas Galitzine, encargado de interpretar a Adam Glenn, el príncipe de Eternia que posee el poder de transformarse en He-Man.

Gran parte de la historia gira alrededor de su evolución como líder y héroe.

¿Quién es quién en Masters of the Universe? Especial

Camila Mendes es Teela

La actriz Camila Mendes interpretará a Teela, capitana de la Guardia Real y una de las personas más cercanas a Adam.

Además de ser una guerrera experimentada, Teela funciona como una figura que constantemente impulsa al protagonista a asumir sus responsabilidades.

El personaje destaca por su carácter fuerte, disciplina y lealtad hacia Eternia.

¿Quién es quién en Masters of the Universe? Especial

Jared Leto es Skeletor

El gran villano de la historia será interpretado por Jared Leto, quien dará vida a Skeletor.

El personaje busca tomar el control del Castillo de Grayskull para obtener un poder capaz de dominar Eternia y expandir su influencia sobre el universo.

Además de ser físicamente peligroso, Skeletor también se caracteriza por manipular a quienes lo rodean y construir complejos planes para alcanzar sus objetivos.

¿Quién es quién en Masters of the Universe? Especial

Alison Brie es Evil-Lyn

La mano derecha de Skeletor será interpretada por Alison Brie.

Dentro de la historia, Evil-Lyn es una poderosa usuaria de magia oscura y una estratega fundamental para los planes del villano.

El personaje también se caracteriza por sus propias ambiciones personales y por mantener una relación compleja con Skeletor.

¿Quién es quién en Masters of the Universe? Especial

Idris Elba es Duncan / Man-At-Arms

Otro de los personajes clave será Duncan, mejor conocido como Man-At-Arms, interpretado por Idris Elba.

El personaje funciona como mentor de Adam, estratega militar y principal inventor de tecnología utilizada para defender Eternia.

También mantiene una relación cercana con la familia real y participa activamente en el entrenamiento de los guerreros del reino.

¿Quién es quién en Masters of the Universe? Especial

Morena Baccarin es la Hechicera

La actriz Morena Baccarin dará vida a la Hechicera de Grayskull.

Su personaje protege los secretos mágicos del castillo y conoce las antiguas profecías relacionadas con el destino de He-Man.

Además, tiene una conexión directa con los poderes más antiguos de Eternia y será una pieza importante dentro del conflicto central de la película.

¿Quién es quién en Masters of the Universe? Especial

James Purefoy es el Rey Randor

El actor James Purefoy interpretará al Rey Randor, gobernante de Eternia y padre de Adam.

El personaje intenta mantener la estabilidad del reino mientras enfrenta las amenazas constantes que rodean a Grayskull y el crecimiento de su hijo como héroe.

¿Quién es quién en Masters of the Universe? Especial

Charlotte Riley es la Reina Marlena Glenn

La Reina Marlena Glenn será interpretada por Charlotte Riley.

Dentro de la historia, el personaje es una figura de apoyo emocional para Adam y como una pieza importante dentro del equilibrio político del reino.

¿Quién es quién en Masters of the Universe? Especial

Jóhannes Haukur Jóhannesson es Malcolm / Fisto

El actor islandés Jóhannes Haukur Jóhannesson dará vida a Malcolm, conocido como Fisto.

El personaje es uno de los guerreros más fuertes de Eternia y destaca por utilizar una enorme mano metálica durante el combate.

Además de su fuerza física, Fisto también es reconocido por su sentido del honor y lealtad hacia la causa de He-Man.

¿Quién es quién en Masters of the Universe? Especial

Cuándo se estrena Masters of the Universe en México

La nueva película de Masters of the Universe llegará a los cines de México el 5 de junio de 2026 y se perfila como uno de los estrenos más comentados del verano.