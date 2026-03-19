Chuck Norris es hospitalizado; esto se sabe del estado de salud del actor 

Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái. El actor y artista marcial fue trasladado a un centro médico en la isla de Kauai tras registrarse una emergencia en las últimas horas, según reportes difundidos por TMZ. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles específicos sobre lo que provocó esta situación.

En medio de la incertidumbre, fuentes cercanas al actor han señalado que su estado de ánimo es positivo, lo que ha generado cierta calma entre sus seguidores. A pesar del susto inicial, la información disponible apunta a que Norris se mantiene estable, aunque sin un reporte médico oficial que confirme su condición.

Emergencia médica repentina en la isla de Kauai

Los primeros reportes indican que el incidente ocurrió de manera inesperada. Incluso, el propio actor había estado activo poco antes de ser hospitalizado. Se sabe que el miércoles aún se encontraba entrenando en la isla, lo que hace más sorpresivo el episodio.

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Un amigo cercano habló con él por teléfono ese mismo día y aseguró que Norris estaba de buen humor, haciendo bromas como es habitual en su personalidad. Este detalle ha sido clave para entender que su estado previo no reflejaba ningún problema evidente.

Chuck Norris celebró su cumpleaños 86 días antes

El ingreso al hospital ocurrió tan solo nueve días después de que Chuck Norris celebrara su cumpleaños número 86, el pasado 10 de marzo. Para conmemorar la fecha, el actor compartió en sus redes sociales un video en el que aparece entrenando al aire libre junto a un entrenador personal.

En esa publicación, Norris escribió: “No envejezco. Subo de nivel.¡Hoy cumplo 86 años! No hay nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven”.

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Además, también expresó su agradecimiento por su estado físico y el apoyo de sus seguidores.

“Estoy agradecido por un año más, por gozar de buena salud y por la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado para mí más de lo que podéis imaginar”.

¿Quién es Chuck Norris, leyenda del cine de acción?

Detrás del nombre artístico, Chuck Norris es en realidad Carlos Ray Norris, una figura reconocida a nivel mundial tanto por su carrera en el cine como por su trayectoria en las artes marciales.

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Antes de convertirse en actor, formó parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, etapa en la que comenzó a desarrollar su interés por las artes marciales. Con el paso del tiempo, logró destacar en competencias y posteriormente creó su propio estilo de combate, conocido como Chun Kuk Do.

Su salto a la fama ocurrió durante las décadas de 1970 y 1980, cuando protagonizó diversas películas de acción. Uno de los momentos más recordados de su carrera fue su participación en la película “Way of the Dragon”, donde compartió una icónica escena de combate con Bruce Lee.

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Además de su éxito en el cine, Norris también logró consolidarse en la televisión con la serie “Walker, Texas Ranger”, que reforzó su imagen como una figura emblemática del género de acción.

A sus 86 años, Chuck Norris ha demostrado mantenerse físicamente activo, como lo dejó ver en sus recientes publicaciones. Su disciplina en el entrenamiento y su estilo de vida han sido parte fundamental de su imagen pública a lo largo de los años.

Por ahora, se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre su estado de salud.

PJG