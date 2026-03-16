"Mi esposa tenía mucho miedo": Nodal revela lo que pasó durante la balacera con Ángela Aguilar

Christian Nodal habló por primera vez sobre el momento de tensión que vivió junto a Ángela Aguilar cuando quedaron cerca de un enfrentamiento armado en Zacatecas. El cantante reveló algunos detalles del episodio ocurrido el 12 de febrero cuando un operativo de seguridad contra presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocó una balacera que inicialmente generó rumores sobre un posible ataque contra la pareja.

Las primeras versiones que circularon en redes sociales y algunos reportes señalaban que las detonaciones habían ocurrido cerca del rancho perteneciente a la familia Aguilar, lo que desató especulaciones sobre un intento de agresión o secuestro contra los intérpretes.

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El operativo en Zacatecas y la confusión inicial

La movilización de seguridad ocurrió en el municipio de Villanueva, donde fuerzas estatales realizaban un operativo dirigido contra el CJNG. Durante el despliegue se registró un enfrentamiento armado que terminó con cuatro presuntos integrantes de la organización detenidos.

Debido a la cercanía de los hechos con una propiedad de la familia Aguilar, la noticia generó gran inquietud entre los seguidores de los artistas. En medio de la confusión, comenzaron a difundirse versiones que apuntaban a un supuesto ataque contra Christian Nodal y Ángela Aguilar.

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Más tarde se aclaró que los cantantes no eran el objetivo del operativo. De acuerdo con la información que se dio a conocer posteriormente, el matrimonio simplemente transitaba por la zona cuando se desarrollaba la intervención de las autoridades, lo que provocó que quedaran momentáneamente en medio del operativo.

Esa misma noche, Pepe Aguilar salió públicamente para aclarar lo sucedido y tranquilizar a los seguidores de la familia. Con ello se descartó que se tratara de un atentado directo contra los artistas.

Nodal revela cómo vivió el momento del enfrentamiento

Durante varios días la pareja decidió no dar declaraciones sobre lo ocurrido. Aunque algunas figuras públicas comentaron el incidente, entre ellas el influencer Kunno, los cantantes mantuvieron silencio.

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Fue hasta este fin de semana cuando Christian Nodal habló del tema ante medios de comunicación después de presentarse en el Palenque de Texcoco. Al finalizar su concierto, el intérprete respondió preguntas de la prensa.

El cantante explicó que la experiencia fue impactante y que lo hizo reflexionar sobre la importancia de valorar cada momento de la vida.

“Agradecido por estar vivo, pero realmente siempre he valorado mucho cada instante, creo que así es como he manejado mi vida, llevándome cien por ciento de emociones, cien por ciento del corazón. La experiencia en Zacatecas vino a reforzarlo más y para todo el público, en general, uno nunca sabe qué es lo que vaya a pasar en la vida, así que hay que amar mucho”.

En la conversación con los medios, Nodal también compartió algunos detalles de lo que ocurrió durante el enfrentamiento armado. Según relató, en medio de la confusión tuvo que tirarse al suelo para protegerse mientras escuchaban las detonaciones.

nodal y angela aguilar

El cantante contó que el momento generó mucho miedo, especialmente para su esposa, aunque prefirió no profundizar en cómo vivió Ángela Aguilar la situación.

“Mi esposa tenía mucho miedo, me tocó pues tirarme al piso; no sé, la verdad, simplemente mucho miedo y de estar a salvo. Los escoltas hicieron un gran trabajo y todo salió muy bien”.

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El artista también destacó la labor del equipo de seguridad que los acompañaba, señalando que su intervención fue clave para mantenerlos protegidos mientras ocurrían los hechos.

El cariño de Nodal por Zacatecas

A pesar del susto que vivió durante el incidente, Christian Nodal expresó el afecto que siente por Zacatecas, estado con el que ha desarrollado una conexión especial desde su relación con Ángela Aguilar.

“Yo le tengo mucho amor, me han transmitido ese amor por parte de la familia Aguilar a Zacatecas, me la pasé muy bien, se come delicioso, se vive delicioso por allá”.

PJG