¿Qué pasó con Nodal? Cancela concierto en Chile y revela la verdad detrás

El cantante Christian Nodal sorprendió a sus fans al anunciar en redes sociales la cancelación de su concierto en Chile, programado para este 1 de mayo.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, pero el artista explicó los motivos y dio a conocer las alternativas para no dejarlos sin verlo en vivo.

Nodal cancela concierto en Chile por problemas de logística

A través de sus historias, el intérprete explicó que la cancelación se debió a fallas logísticas que impidieron la llegada de sus músicos a tiempo.

“Mi gente de Santiago, Chile, lamento mucho estar en esta situación, me da mucha tristeza, me da mucho coraje. No me llegaron mis músicos. Nosotros salimos directamente del palenque de Hermosillo, Sonora, en una sola misión, que era llegar a todos ustedes para cumplirles estas dos noches que prometimos que iban a ser inolvidables y, bueno, falló la logística; otra vez les quedo mal por culpa de terceros”, señaló el cantante.

El artista aseguró que su intención era cumplir con las dos fechas prometidas, tras viajar directamente desde Hermosillo, Sonora.

Christian Nodal cancela concierto en Chile: motivos, qué pasó y nueva fecha Foto: Cuartoscuro.com

¿Por qué canceló Nodal en Chile?

Según detalló, su equipo ya había advertido sobre la complejidad del traslado por la distancia y los tiempos ajustados.

“Se le avisó desde mi equipo directo al equipo de logística de JG Music que, por los tiempos, las fechas, la distancia y demás, era muy complejo, era muy delicado. Se les aconsejó agarrar un avión privado; no se quiso hacer ese gasto para los músicos. No se priorizó el descanso de ellos y no se priorizó que pudiera llegar aquí a tiempo. Tuvieron un contratiempo con el clima en Ciudad de México”, señaló.

Estas complicaciones terminaron por impedir que el equipo completo llegara a Chile, lo que obligó a suspender el evento.

Christian Nodal cancela concierto en Chile: motivos, qué pasó y nueva fecha Foto: Cuartoscuro.com

¿Qué pasará con los boletos?

Aunque en un inicio parecía una cancelación definitiva, el cantante anunció cambios importantes para sus fans:

Los boletos del viernes 1 de mayo serán válidos para el domingo a las 19:00 horas. El concierto del 2 de mayo se mantiene sin cambios.

Nodal también expresó su tristeza por lo ocurrido y reiteró el cariño que siente por el público chileno, asegurando que hará todo lo posible para ofrecer un show a la altura.

Pese a la situación, el evento no fue cancelado de manera definitiva, sino reprogramado para que sus seguidores puedan disfrutar de sus éxitos.

Christian Nodal cancela concierto en Chile: motivos, qué pasó y nueva fecha Foto: Cuartoscuro.com

Con este ajuste, el cantante busca cumplir su promesa y brindar un espectáculo memorable a sus fans en Chile.