El brillo de la estatuilla dorada exige, ahora más que nunca, el sudor y la tinta de un alma humana. Hollywood ha trazado una línea de fuego: la creatividad sintética no subirá al podio ni reclamará el aplauso del Dolby Theatre.

De acuerdo con las reglas actualizadas para la 97.ª edición de los premios, publicadas por The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, las categorías de actuación y guionismo quedan reservadas exclusivamente para seres biológicos y autoría humana verificable.

La Academia veta la IA en actores y guiones para los Oscars Canva

¿Por qué la Academia veta la IA generativa en los Oscars?

La Academia ha determinado que los actores y escritores hechos con IA no son elegibles para los Oscars porque el premio celebra la excelencia del logro humano. Solo las personas físicas pueden ser nominadas en estas categorías principales.

Esta decisión responde a la creciente presión de los sindicatos y la industria tras las huelgas de 2023. El objetivo es proteger la esencia del cine frente a la proliferación de la IA generativa (tecnología capaz de crear contenido nuevo como texto o rostros digitales a partir de datos previos).

Aunque la tecnología avance, los académicos buscan blindar el prestigio de la estatuilla. Para ellos, un algoritmo no puede poseer la "experiencia vivida" necesaria para interpretar la complejidad emocional que exige una actuación de nivel Oscar.

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Los límites del uso de IA en la producción cinematográfica

No todo el uso de inteligencia artificial está prohibido en la gran noche de Hollywood. La Academia confirmó que las películas pueden utilizar herramientas digitales, pero estas deben ser secundarias y estar bajo control creativo humano absoluto.

El veto se enfoca en la "sustitución" del talento. Un guion que no tenga una base de autoría humana significativa no pasará los filtros de elegibilidad. La creatividad algorítmica se considera una herramienta de apoyo, nunca un autor principal.

En las categorías técnicas, como efectos visuales o sonido, el uso de procesos automatizados es una norma desde hace años. Sin embargo, el "corazón" de la película —su escritura y su interpretación— debe permanecer libre de huellas digitales sintéticas.

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El impacto en las categorías de actuación y guion

Para ser nominado a Mejor Actor o Actriz, el intérprete debe ser un individuo real. Esto cierra la puerta a personajes creados totalmente por computadora que busquen competir contra talentos como Cillian Murphy o Emma Stone.

Guiones híbridos bajo la lupa

En cuanto a los guiones, la regla es estricta: el crédito debe ser para un escritor humano. Si un libreto es generado por una máquina y luego "pulido" por una persona, podría enfrentar una descalificación inmediata si se detecta la falta de originalidad humana.

Transparencia en la postproducción

La Academia exigirá mayor transparencia sobre qué procesos de IA se utilizaron en el montaje. Los estudios deberán declarar si usaron herramientas para retocar interpretaciones o diálogos, lo que abre un debate sobre la integridad de la actuación original.

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El futuro del cine: ¿Humano vs. Máquina?

Esta resolución marca un precedente histórico en la era digital. Al vetar la IA en las categorías reina, Hollywood intenta enviar un mensaje de calma a los creativos que temen ser reemplazados por software más barato y eficiente.

La organización también ha expandido la elegibilidad para el cine internacional, intentando equilibrar la balanza entre la inclusión global y la protección de los derechos laborales de los artistas locales.

La batalla por el alma del cine apenas comienza. Mientras la tecnología se vuelve indistinguible de la realidad, los Oscars se posicionan como el último bastión de lo orgánico, premiando lo que nos hace únicos: la capacidad de fallar y sentir.

Defender el espacio del ser humano en el arte es defender nuestra propia historia. La próxima vez que veas una película nominada, sabrás que detrás de cada lágrima y cada palabra hubo una persona enfrentándose al vacío de la creación, sin algoritmos de por medio.