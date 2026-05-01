Liberan boletos limitados para concierto de BTS en CDMX: fecha y hora de la venta oficial

Después de que los boletos para los conciertos de BTS en la CDMX se agotaran en tiempo récord, la promotora OCESA anunció una noticia que ha emocionado a miles de fans: habrá una liberación limitada de entradas adicionales.

De acuerdo con el comunicado oficial compartido por OCESA K-pop, estos boletos corresponden a las tres fechas del BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN MEXICO CITY, uno de los eventos musicales más esperados de 2026.

Las presentaciones están programadas para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, en el Estadio GNP Seguros, recinto que reunirá a miles de integrantes del ARMY mexicano.

Fecha y hora de la venta oficial

La venta de estos boletos limitados se realizará el próximo sábado 2 de mayo a las 2:00 p.m. (hora CDMX).

Las entradas estarán disponibles únicamente en línea a través de Ticketmaster, por lo que no habrá venta en taquillas físicas.

Un detalle clave es que la sala de espera virtual se abrirá aproximadamente 30 minutos antes, por lo que se recomienda ingresar con anticipación, iniciar sesión y estar listo para acceder a la fila digital.

El sistema funcionará bajo el esquema de “primero en llegar, primero en ser atendido”, lo que significa que la rapidez será determinante para conseguir un lugar.

¿Qué es una liberación de producción?

Esta nueva venta no se trata de boletos “nuevos” en el sentido tradicional, sino de una liberación de producción, un proceso común en conciertos de gran escala.

Este tipo de liberaciones ocurre cuando localidades que inicialmente estaban bloqueadas por temas técnicos —como montaje de escenario, equipo o visibilidad— se habilitan una vez que se define la configuración final del show.

En otras palabras, el equipo de producción del tour analiza qué espacios adicionales pueden ocuparse sin comprometer la experiencia del espectáculo. Esto permite abrir asientos en distintas zonas del recinto, aunque su ubicación puede variar y no siempre corresponde a las áreas originalmente disponibles.

BTS en México ChatGPT

Precios de los boletos para BTS en México

Los precios para el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en la Ciudad de México son variados, dependiendo de la zona y la cercanía al escenario. Estas son algunas de las opciones disponibles:

Platino A: de $8,953 a $13,330 MXN

Platino A: de $8,953 a $13,330 MXN Platino B: de $8,482 a $12,722 MXN

Verde: de $8,010 a $12,016 MXN

Naranja A: de $4,948 a $6,679 MXN

Naranja B: de $2,840 a $3,124 MXN

Naranja C: de $1,767 a $1,944 MXN

Morado: de $4,476 a $7,162 MXN

Paquete VIP: hasta $17,782 MXN

Todos los precios ya incluyen cargos por servicio, aunque se añadirá un cargo único de $50 pesos por orden al momento de la compra.

Cabe destacar que la variación de precios dentro de una misma sección responde a factores como la visibilidad, el ángulo y la cercanía al escenario.

BTS en México ChatGPT

Un evento imperdible para el ARMY

El regreso de BTS a México se ha convertido en uno de los acontecimientos musicales más importantes del año. Con boletos agotados en su primera etapa de venta, esta liberación representa una última oportunidad para miles de fans que buscan ser parte de la experiencia.

El show está programado para iniciar alrededor de las 8:00 p.m., y promete un espectáculo de alto nivel, con la producción y energía que han convertido a la agrupación en un fenómeno global.

El grupo de K-pop se presentará la próxima semana en México Especial

Si planeas intentar conseguir entradas, la recomendación es clara: prepárate con anticipación, entra a la fila virtual lo antes posible y mantente atento al reloj, porque todo apunta a que los boletos desaparecerán en cuestión de minutos

AAAT*