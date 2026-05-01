¿Dolor, niebla mental y agotamiento? Estas celebridades vivieron el lado más duro del Lyme

La enfermedad de Lyme ha dejado de ser un padecimiento poco conocido para colocarse en el radar público, en gran parte gracias a testimonios de celebridades. Lo que antes parecía una condición lejana hoy genera conversación global, no solo por su impacto en la salud, sino por las historias personales que la rodean.

Actores, cantantes y modelos han abierto una ventana a la realidad de este diagnóstico. Sus experiencias han permitido dimensionar las consecuencias físicas y emocionales de una infección que, sin tratamiento oportuno, puede afectar distintos sistemas del cuerpo.

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¿Qué famosos han sido diagnosticados con enfermedad de Lyme?

La lista de celebridades que han padecido enfermedad de Lyme ha crecido con el paso del tiempo. Entre los nombres más destacados se encuentran:

Thalía

La actriz y cantante mexicana comenzó a presentar síntomas durante el último trimestre de su embarazo en 2007. En su biografía Growing Stronger (2011), relató lo difícil que fue cuidar a su hija recién nacida mientras enfrentaba la enfermedad.

“Literalmente pensé que me estaba muriendo. No puedes controlar el dolor de ninguna forma. Es una enfermedad que te ataca a todos los niveles: a veces pierdes el habla, afecta a tu cerebro y casi no puedes moverte, ni siquiera levantarte de la cama. Pero es una enfermedad que se puede tratar con éxito si uno se informa bien”.

Famosos que padecen la enfermedad de Lyme IG

Alec Baldwin

El actor sufrió la mordedura de una garrapata infectada en dos ocasiones, en 2000 y 2011. Sin embargo, fue hasta ese último año cuando habló públicamente sobre su diagnóstico.

En entrevista con The New York Times, describió los síntomas que experimentó:

“Realmente pensaba: ‘Hasta aquí hemos llegado, este es el final’. Estaba acostado en mi cama diciéndome: ‘Voy a morir aquí’”

Actualmente, su enfermedad ha sido controlada. Él y su esposa han tomado precauciones, como revisar a sus mascotas, para evitar nuevos contagios.

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Avril Lavigne

En 2015, la cantante habló abiertamente sobre lo difícil que fue enfrentar el tratamiento tras contraer la enfermedad en 2014.

En 2018 regresó a la música con una carta emotiva en la que explicó cómo este proceso influyó en su vida y su carrera:

“Fueron los peores años de mi vida al enfrentar batallas físicas y emocionales. Pude convertir esa lucha en música y estoy muy orgullosa. Mi música me ayudó a curarme y a mantenerme con vida”.

Además, lanzó el sencillo “Head Above Water”, donde narra su experiencia con el padecimiento. Actualmente, también participa en iniciativas para crear conciencia sobre la enfermedad.

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Justin Bieber

El 9 de enero de 2020, el intérprete de “Baby” reveló su diagnóstico. Lo hizo tras recibir críticas por su aspecto físico y aprovechó para anunciar su documental Justin Bieber: Seasons.

“Mucha gente dice que mi aspecto es terrible o que consumo drogas, pero no saben que recientemente fui diagnosticado con enfermedad de Lyme”.

El cantante explicó que su condición derivó en mononucleosis crónica, lo que afectó su piel, energía y funciones cognitivas. Aunque enfrentó años complicados, aseguró que ya sigue un tratamiento adecuado.

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Richard Gere

El actor describió la enfermedad como devastadora, ya que le quitó la fuerza en cuestión de horas.

“Era una enfermedad terrible. Apenas podía levantar la cabeza de la almohada”.

No obstante, destacó que tuvo la fortuna de recibir un diagnóstico oportuno y tratamiento con antibióticos, lo que facilitó su recuperación.

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Ben Stiller

El actor contrajo la enfermedad en 2009, aunque su diagnóstico se confirmó tiempo después debido a la confusión con otros padecimientos.

“La contraje en Nantucket (Massachusetts). Se me hinchó la rodilla y al principio no sabían qué era. Por suerte, después identificaron que se trataba de Lyme”.

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Bella Hadid

La modelo ha sido una de las figuras más activas al hablar sobre la enfermedad. En 2016, durante un evento de la Global Lyme Alliance, compartió su experiencia:

“Sé lo que se siente no querer levantarse de la cama por el dolor y el agotamiento, o evitar socializar por la ansiedad y la confusión mental”.

En agosto de 2023, reveló que se encontraba sana tras más de 100 días de tratamiento y casi 15 años enfrentando el padecimiento.

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Justin Timberlake

El cantante dio a conocer su diagnóstico en 2025 a través de redes sociales, luego de finalizar una extensa gira.

“He estado luchando con problemas de salud y me diagnosticaron enfermedad de Lyme. No lo digo para generar lástima, sino para visibilizar lo que he enfrentado”.

Timberlake explicó que la enfermedad le provocaba dolor intenso, mareos y fatiga. A pesar de ello, decidió continuar con su carrera artística:

“Tuve que decidir entre dejar las giras o seguir adelante. Elegí continuar porque la alegría de actuar supera el estrés momentáneo. Estoy muy contento de haberlo hecho”.

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Síntomas de la enfermedad de Lyme que han revelado los famosos

Los síntomas descritos por estas figuras coinciden con los reportados por organismos médicos internacionales.

De acuerdo con Mayo Clinic y Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los signos iniciales incluyen:

Sarpullido en forma de “diana”

Fiebre

Fatiga extrema

Dolores musculares

Problemas neurológicos

Parálisis facial

Artritis

Alteraciones cardíacas

A estos síntomas se suman otros mencionados por los famosos, como el agotamiento crónico y la llamada “niebla mental”, que suele presentarse en etapas más avanzadas.

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¿Qué es la enfermedad de Lyme y por qué afecta incluso a celebridades?

La enfermedad de Lyme es una infección causada por la bacteria Borrelia burgdorferi. Se transmite a través de la picadura de garrapatas infectadas.

Este padecimiento es más frecuente en regiones boscosas de América del Norte y Europa. La exposición puede ocurrir durante actividades al aire libre, lo que explica por qué personas con estilos de vida activos o con constantes viajes, como las celebridades, no están exentas del riesgo.

¿Por qué la enfermedad de Lyme se confunde con otras enfermedades? Canva.

Especialistas señalan que la infección puede desarrollarse cuando la garrapata permanece adherida al cuerpo entre 24 y 48 horas, lo que hace fundamental la detección temprana.

Los testimonios de celebridades han contribuido a visibilizar la enfermedad de Lyme y a ampliar la conversación sobre sus efectos. Sus experiencias reflejan la importancia de un diagnóstico oportuno y de la atención médica adecuada.

Además, permiten identificar síntomas comunes y comprender que se trata de un padecimiento que puede afectar a cualquier persona, sin importar su estilo de vida o profesión.