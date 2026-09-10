¿Christian Nodal le dedica su nueva canción a Ángela Aguilar? Esto dice la letra

Christian Nodal volvió a despertar la curiosidad de sus seguidores luego de compartir un adelanto de su nueva canción, un tema que, por lo que se alcanza a escuchar, está muy alejado de las historias de desamor que suelen acompañar parte de su repertorio.

Esta vez, el cantante apuesta por una declaración de amor. ¿La destinataria? Aunque el cantante no lo ha confirmado, muchos ya relacionan la letra con Ángela Aguilar.

Christian Nodal sorprende con canción sobre su boda

El intérprete de regional mexicano publicó en sus historias de Instagram un par de videos en blanco y negro en los que aparece tocando la guitarra mientras interpreta algunos fragmentos del tema.

Las referencias al matrimonio provocaron especulaciones sobre Ángela Aguilar, pues la pareja todavía tiene pendiente celebrar su boda religiosa. Foto: Instagram nodal

Aunque Nodal no aseguró que se trate de una canción dedicada a su esposa, la letra provocó que sus fans inmediatamente la relacionaran con la historia de amor que ambos protagonizan.

Esto dice la letra de la nueva canción de Christian Nodal

Es momento de sentar cabeza, el amor de mi vida llegó. Voy camino al altar con certeza, son perfectos los tiempos de Dios”, se escucha cantar al artista en uno de los adelantos.

“Voy camino al altar con certeza” es una de las frases que más llamó la atención del nuevo tema de Christian Nodal. Foto de IG: Ángela Aguilar

La canción continúa con una declaración todavía más directa sobre el compromiso:

Solo por ti, solo contigo, no me da miedo el destino”, mientras que posteriormente habla de prometer amor y fidelidad en las buenas y en las malas.

El fragmento cierra con una referencia que alimentó todavía más las especulaciones: el deseo de compartir un beso que conduzca a convertirse en “marido y mujer”.

Aunque el cantante no ha revelado el título ni ha confirmado la inspiración detrás de la composición, para sus seguidores las referencias parecen demasiado significativas como para no pensar en Ángela.

Así es la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Las especulaciones llegan en un momento particularmente interesante para la pareja, pues Christian Nodal y Ángela Aguilar todavía tienen pendiente celebrar su boda religiosa.

Ángela Aguilar confirmó recientemente que su boda religiosa con Nodal continúa pendiente, aunque por ahora la pareja no tiene una fecha definida para celebrarla. IG angela_aguilar_

Los cantantes contrajeron matrimonio por lo civil el 24 de julio de 2024, en una ceremonia privada realizada en una hacienda de Morelos. Sin embargo, desde entonces han hablado de sus planes para realizar también una ceremonia religiosa junto a sus familiares y amigos más cercanos.

El enlace estaba contemplado para 2026, pero terminó posponiéndose debido a la situación de seguridad en Zacatecas, estado donde la pareja planea llevar a cabo la celebración. Ángela recientemente confirmó que todavía no existe una nueva fecha para la boda.

La cantante explicó que, además de las condiciones de seguridad, el lugar que eligieron para la ceremonia continúa en reparación. Por ello, aseguró que esperarán hasta que las circunstancias sean más favorables para reunir a sus seres queridos.

Aunque Nodal no confirmó que la canción esté dedicada a Ángela Aguilar, sus seguidores consideran que las referencias al matrimonio podrían ser una pista sobre su inspiración. IG nodal

Con este contexto, las palabras de Nodal sobre “caminar al altar” inevitablemente hicieron que sus seguidores pensaran que podría estar escribiendo sobre ese momento que la pareja todavía tiene pendiente.

Por ahora, habrá que esperar al lanzamiento oficial para conocer la canción completa y, quizá, descubrir si detrás de sus versos existe una dedicatoria para su esposa.