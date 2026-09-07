Ángela Aguilar rompe el silencio sobre su boda con Nodal: ¿por qué la pospusieron?

Ángela Aguilar y Nodal todavía deberán esperar para celebrar la boda religiosa que tienen planeada en Zacatecas. Aunque la pareja mantiene la intención de realizar la ceremonia en la cúpula de Sayago, la cantante explicó que la inseguridad que atraviesa el estado los llevó a posponer sus planes.

Durante una entrevista con Alex Rodríguez grabada antes de los Premios Juventud 2026 en Marbella, España, la hija de Pepe Aguilar dejó claro que la celebración sigue en pie, pero no se llevará a cabo hasta que existan mejores condiciones.

Ángela Aguilar abrazada por Christian Nodal. Foto de IG: Ángela Aguilar

¿Por qué Ángela Aguilar y Nodal pospusieron su boda?

Al hablar sobre la fecha del enlace, Ángela Aguilar reconoció que la situación de seguridad en Zacatecas influyó en la decisión de esperar. Organizar una boda en ese lugar implicaría trasladar a numerosas personas y preparar un evento de gran tamaño, algo que actualmente no considera conveniente.

“Tiene que pasar. El tema es que quiero que esté bien y también siento que vivimos un susto por allá en Zacatecas”, declaró.

Foto: X@NodalEncantada

Pese a su relación cercana con la entidad, la cantante considera que no es el mejor momento para llevar invitados, proveedores y personal a la zona.

“Sé que no es el momento adecuado para traer tanta logística, tantas personas a un lugar. Ahorita estamos tristemente viviendo una época muy peligrosa y muy difícil”, explicó.

Por ahora, la pareja no ha anunciado una nueva fecha. Aguilar señaló que la boda podrá realizarse “cuando la cúpula esté lista y cuando el agua esté un poco más tranquila”, por lo que su celebración dependerá tanto de que concluya el espacio elegido como de que mejore la situación en Zacatecas.

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Cabe mencionar que hace unos meses Nodal y Ángela estuvieron en medio de un ataque armado, cerca del rancho de la familia Aguilar. Poco después, la pareja decidió posponer su boda que se realizaría en mayo de este año.

Ángela Aguilar habla de su relación con Christian Nodal

Más allá de los planes de boda, la artista aseguró que su relación con Nodal ha representado un proceso de crecimiento para ambos. También admitió que, debido a la exposición pública, cada comentario o decisión que toman suele generar reacciones.

“Yo siento que ha sido, pues mucho aprendizaje para los dos. Hay algunas cosas que decimos bien, a veces metemos la pata, al final del día, como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, pero al final del día es un cariño más allá de postear una foto, que somos un equipo”, expresó.

IG nodal

Frente a las versiones que cuestionan los motivos de su relación, Ángela rechazó que exista un beneficio económico detrás de su matrimonio. Según explicó, las críticas que han enfrentado incluso han tenido consecuencias negativas para los dos.

“Ni él ni yo nos estamos beneficiando de esto. Es más, al revés, nos estamos perjudicando, pero siento que el amor vale todo y eso es lo bonito de nosotros, que cuando nos ves, sabes que es real”, afirmó.

Ángela Aguilar asegura que ella y Nodal disfrutan su juventud

Al referirse a cómo viven su relación fuera de los escenarios, la cantante recordó que ambos son jóvenes y comparten actividades sencillas lejos de las polémicas. Ella tiene 22 años, mientras que Christian Nodal tiene 27.

“Christian tiene 27 años, yo tengo 22. Estamos chavos, nos gustan cosas padres. Él está obsesionado con anime y acaban de abrir una tienda en Los Ángeles”, contó.

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Dentro de su vida personal y profesional, Ángela también reconoció la importancia de su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, quien se mantiene atenta a sus necesidades y la acompaña en diferentes momentos.