Dan Schneider pierde demanda por difamación contra Quiet on Set

Dan Schneider perdió un nuevo capítulo legal contra los productores de Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, la serie documental que expuso señalamientos sobre el ambiente laboral y casos de abuso alrededor de producciones infantiles de Nickelodeon.

Un tribunal de apelaciones de California determinó que la demanda por difamación presentada por el exproductor de Nickelodeon no podía avanzar, pues Schneider no logró demostrar que el documental lo hubiera presentado razonablemente como abusador sexual de menores.

La resolución representa una victoria para los demandados, entre ellos Warner Bros. Discovery, Sony Pictures Television, Maxine Productions y las productoras Mary Robertson y Emma Schwartz, quienes habían pedido desechar el caso mediante una moción anti-SLAPP.

¿Por qué demandó Dan Schneider a Quiet on Set?

Dan Schneider presentó la demanda en 2024, semanas después del estreno de Quiet on Set en Investigation Discovery.

El ex showrunner argumentó que la serie lo había difamado al supuestamente insinuar que él era responsable, cómplice o facilitador de abusos sexuales cometidos por otras personas que trabajaron en producciones de Nickelodeon.

En su demanda, Schneider sostuvo que el documental y su tráiler usaban imágenes, testimonios y edición para crear una impresión falsa sobre él, al colocarlo junto a menciones de casos de abuso infantil cometidos por otros exempleados.

Dan Schneider con celular en la mano cubriendo ojo

El tribunal dice que el documental no lo acusó de abuso infantil

De acuerdo con documentos revisados por Entertainment Weekly, el tribunal consideró que Quiet on Set no podía interpretarse razonablemente como una acusación de abuso sexual infantil contra Dan Schneider.

El fallo distinguió entre los señalamientos hechos contra Schneider por conducta laboral inapropiada y los casos de abuso sexual infantil atribuidos a otras personas identificadas dentro del documental.

El tribunal concluyó que la serie no acusa “ni expresa ni implícitamente” a Schneider de abuso sexual infantil.

Quiet on Set sí abordó señalamientos contra Schneider

Aunque el tribunal falló a favor de los productores del documental, la resolución no borra los señalamientos que la serie sí presentó contra Schneider.

Dan Schneider

Quiet on Set incluyó testimonios de exestrellas y trabajadores de Nickelodeon que hablaron de racismo, sexismo, acoso sexual, abuso verbal y un ambiente laboral tóxico en producciones encabezadas por Schneider, creador o productor de programas como ** All That, The Amanda Show, Drake & Josh, iCarly y Victorious **.

Sin embargo, el punto legal analizado por la corte era más específico: si la serie podía entenderse como una acusación de abuso sexual infantil contra él.

Para el tribunal, el documental separó de forma clara las acusaciones sobre comportamiento laboral inapropiado atribuidas a Schneider de los casos de abuso sexual infantil adjudicados a otras personas.

Los casos de Brian Peck y Jason Michael Handy

Parte del argumento de Schneider se centraba en la forma en que el documental abordó los casos de Brian Peck y Jason Michael Handy.

Peck, exentrenador de diálogos en Nickelodeon, fue condenado por abuso sexual contra Drake Bell. Handy, por su parte, también fue mencionado en el documental por señalamientos relacionados con menores.

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Schneider sostuvo que la serie lo vinculaba de manera injusta con esos casos. Sin embargo, el tribunal determinó que el documental atribuyó esos abusos a personas identificadas y no a Schneider.

¿Qué es una moción anti-SLAPP?

Los productores de Quiet on Set lograron imponerse mediante la ley anti-SLAPP de California.

Este mecanismo permite pedir la desestimación temprana de demandas relacionadas con expresiones sobre asuntos de interés público, cuando la parte demandante no demuestra una probabilidad suficiente de éxito. La propia legislación de California protege declaraciones hechas en espacios públicos o sobre temas de interés público.

En este caso, el tribunal de apelaciones consideró que Schneider no alcanzó el estándar necesario para que su demanda por difamación siguiera adelante.

Abogado de Dan Schneider evalúa nuevas acciones

Tras el fallo, Gerry Silver, abogado de Schneider, expresó decepción por la decisión y dijo que el equipo legal evalúa sus opciones para buscar una revisión o apelación adicional.

Al mismo tiempo, el abogado destacó que la corte reconoció que los productores de Quiet on Set no presentaron pruebas de que Schneider hubiera abusado sexualmente de integrantes del elenco.

Ese punto será clave en la lectura pública del caso: Schneider perdió la demanda por difamación, pero su defensa insiste en separar los señalamientos sobre su conducta laboral de cualquier acusación de abuso sexual infantil.

Productoras de Quiet on Set celebran fallo

Las productoras Mary Robertson y Emma Schwartz celebraron la resolución y defendieron el derecho de periodistas y cineastas a informar sobre temas difíciles sin temor a represalias legales.

En su postura, ambas señalaron que Quiet on Set mantiene impacto público, pues el documental incluso fue citado en una iniciativa bipartidista del Congreso de Estados Unidos relacionada con la protección de actores infantiles, de acuerdo con el reporte de Variety compartido sobre el caso.

bgpa