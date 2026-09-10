Joan Manuel Serrat será condecorado con el Premio Salvador Allende en Italia

Joan Manuel Serrat recibirá el Premio Salvador Allende este 11 de septiembre en Roma, en reconocimiento a su trayectoria artística y a su compromiso con la democracia, los derechos humanos y la memoria de los pueblos latinoamericanos.

El galardón será entregado por el Festival del Cine Ibero-Latino Americano de Trieste, que destacó al cantautor catalán por haber encarnado esos valores a lo largo de su carrera. La ceremonia se realizará en la Sala Igea del Palazzo Mattei di Paganica, sede histórica del Instituto de la Enciclopedia Italiana Treccani, en Roma.

La fecha también tiene una carga simbólica: el 11 de septiembre se conmemora un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973 en Chile, que derrocó al gobierno de Salvador Allende. El sitio oficial de Serrat también registró la distinción dentro del marco del Festival del Cine Ibero-Latino Americano de Trieste.

¿Por qué premiarán a Joan Manuel Serrat?

El Premio Salvador Allende reconoce a figuras de la cultura, el arte, la política, la ciencia y el pensamiento que han contribuido a mantener viva la memoria de América Latina y a visibilizar sus problemáticas sociales.

De acuerdo con el Festival de Cine Ibero-Latino Americano de Trieste, el reconocimiento nació en 2003 para honrar los valores de la cultura, el arte y el compromiso civil, además de destacar a quienes han trabajado por recuperar la memoria y la historia de los pueblos latinoamericanos.

En el caso de Serrat, la distinción subraya una obra marcada por la poesía, la canción social y la defensa de las libertades. ANSA recordó que el músico ha sido una figura influyente tanto en catalán como en castellano, y que ha musicalizado poemas de autores como Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Mario Benedetti y Eduardo Galeano.

El vínculo de Serrat con Salvador Allende y Chile

En 1998, el cantautor participó en el recital “Con Allende siempre”, realizado en el Estadio Nacional de Santiago de Chile con motivo del 25 aniversario del golpe de Estado. El concierto reunió a miles de personas y contó también con artistas como Ana Belén, Víctor Manuel, María del Mar Bonet, León Gieco, Inti-Illimani y Los Parra.

Ese antecedente ayuda a explicar el peso simbólico de la condecoración. Serrat no sólo ha sido reconocido como músico, sino también como una voz asociada a la defensa de la democracia en países iberoamericanos durante décadas.

¿Quiénes han recibido antes el Premio Salvador Allende?

Serrat se suma a una lista de figuras culturales y sociales reconocidas por el Festival de Cine Ibero-Latino Americano de Trieste.

Entre los galardonados anteriores se encuentran cineastas y documentalistas como Patricio Guzmán, Silvio Tendler, Miguel Littín, Fernando Birri y Constantin Costa-Gavras, quien recibió el premio en 2024.

El festival también ha distinguido a personalidades vinculadas con la memoria histórica, la cultura y el compromiso social, lo que coloca el reconocimiento a Serrat dentro de una línea de homenaje a quienes han conectado su obra con causas democráticas y humanistas.

¿Cuándo será la ceremonia?

La entrega del Premio Salvador Allende a Joan Manuel Serrat se realizará el viernes 11 de septiembre de 2026, a las 17:00 horas, en Roma.

La ceremonia tendrá lugar en la Sala Igea del Palazzo Mattei di Paganica, sede histórica de Treccani. La distinción cuenta con el reconocimiento oficial de la Fundación Salvador Allende de Santiago de Chile, de acuerdo con información difundida por ANSA y medios especializados en cine.