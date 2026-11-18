El cierre de las presentaciones de Karol G en la Ciudad de México no pudo tener mejor invitada que la queridísima Chica Dorada, Paulina Rubio.

La cantante fue la última invitada de la colombiana como parte de su Viajando Por El Mundo Tropitour, luego de que Thalía cantara con ella el viernes y Belinda el sábado.

Casi a la mitad del concierto, Karol dijo que hay gente que siempre la ha inspirado…. “para la reina, para nuestra Chica Dorada”.

Enfundada en un traje brilloso, con sombrero y lentes oscuros, Pau arrancó los aplausos de la gente para arrancarse con El último adiós, después de decir “mi Karoool”

El público que asistió al Estadio GNP Seguros la noche del martes quedó sorprendido por ver al icono mexicano y abrazar y cantar junto a La bichota.

Después llegó el turno de otro clásico de Rubio y cantar Yo no soy esa mujer, mientras se quitaba los lentes oscuros. Las dos cantaron al unísono y al final se hicieron reverencias mutuas.

Paulina Rubio y Karol G. Rodolfo Monroy

Como cereza del pastel, llegó otro tema que la gente cantó a todo con todas sus fuerzas y como si se tratara de un show de Pau: Ni una palabra.

Al final de la canción le entregaron a la Chica Dorada una bandera de México y a La Bichota una de Colombia, las cuales las intercambiaron y se dieron un fuerte abrazo.

¡Gua, reina, literal!.. verte cantar con esa energía y seguir con ese lookazo que me trajiste”, le dijo Karol a Paulina… “tan rockstar”

Paulina Rubio y Karol G. Rodolfo Monroy

Pero Pau no sólo agradeció con la gran sonrisa que tiene, sino que también le dedicó unas palabras.

Te amo mucho por tu verdad, porque una mujer que tiene tanta melodía, tanto amor, tanto sol, tu familia… me recuerdan a mi verdad, a mi México, a mi fortuna, que son todo nuestro público”, dijo Rubio señalando hacia los 65 mil asistentes que atiborraron el lugar.

“Muchísimas gracias por invitarme. Te amo, los amo con todas mis fuerzas ¡México! Los amo muchísimo, hasta la próxima”, gritó la mexicana.

¿Qué dijo Karol G ante la cancelación de su show del domingo?

El último show de Karol G en la capital mexicana se realizaría el domingo 15 de noviembre, pero por motivos de salud de la colombiana se reprogramó para este martes 17 de noviembre.

El show de Karol G comenzó a las 9:30 de la noche y se disculpó con las personas que no pudieron asistir tras la reprogramación.

“Quiero darle las gracias a todas las personas que están esta noche aquí y disculparme con ustedes y a las personas que no pudieron estar o no pudieron ya venir, pero gracias por estar aquí.

“Gracias por darme siempre su amor. Por alguna razón, mi cuerpo dijo ese día ‘no puedo más, no puedo más’, pero aquí estoy, con una nueva cara, una nueva energía, y como siempre, vamos a gozar, a pasarla increíble, a llorar, a bailar y a pasar una noche increíble”, expresó la Colombiana.

Aplauden a Karol

Entre las sorpresas que hubo en la última noche de Karol G en la CDMX como parte de su Viajando Por El Mundo Tropitour, estuvo Pablo Alborán y Gabito Ballesteros, quienes fueron captados por las cámaras del show al final del acto de cristal pool.