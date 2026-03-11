¿Por qué "Una batalla tras otra" fue la más nominada de los Óscar 2026?

A pocos días de que se celebren los Premios de la Academia, el debate sobre cuáles serán las películas ganadoras sigue incierto. La carrera rumbo a los Óscar 2026 ha estado marcada por la incertidumbre, ya que varias categorías han tenido distintos ganadores a lo largo de la temporada de premios.

Durante los últimos meses, festivales, premios de críticos y galardones de la industria han mostrado resultados dispares. Por ejemplo, Jacob Elordi ha sido reconocido en Critics Choice Movie Awards por su papel en Frankenstein dentro de la categoría de Mejor actor de reparto, pero en otras premiaciones la contienda ha estado dominada por Sean Penn y Stellan Skarsgård, quienes también se perfilan como fuertes competidores rumbo a la ceremonia.

Jacob Elordi ha sido reconocido en los Critics Choice Awards por su papel en Frankenstein dentro de la categoría de Mejor actor de reparto. Grosby

En cambio, la temporada ha resultado mucho más favorable para Jessie Buckley, quien ha sumado varios premios por su actuación en Hamnet, lo que la ha colocado como una de las principales contendientes en la categoría de Mejor actriz.

Dentro de este escenario de resultados divididos, el futuro de One Battle After Another también sigue siendo incierto. Aunque la película dirigida por Paul Thomas Anderson ha generado gran conversación durante la temporada, su resultado final dependerá del voto de la Academia en una carrera donde varios títulos han liderado en distintos momentos

¿Cuál película de las nominadas a 'Mejor Película' recaudó más en taquilla? Especial

¿Por qué One Battle After Another ha recibido tantas nominaciones?

La película se posicionó como una de las grandes protagonistas de la temporada de premios gracias a su ambiciosa propuesta cinematográfica y al trabajo de su equipo creativo. Basada en la novela Vineland de Thomas Pynchon, la historia combina elementos de thriller político con drama familiar y toques de sátira social, una mezcla que ha sido ampliamente destacada por la crítica especializada.

Asimismo, la cinta dirigida por Paul Thomas Anderson ha recibido reconocimiento de diversos círculos de críticos. Entre otros galardones, obtuvo los premios a Mejor película y Mejor director en los National Society of Film Critics Awards, además de sumar otros reconocimientos importantes durante la temporada.

El respaldo de la crítica, junto con un elenco encabezado por Leonardo DiCaprio, contribuyó a que la producción se consolidara como una de las más nominadas del año en la carrera rumbo a los Oscar

Una batalla tras otra Especial

A qué premios Óscar está nominada One Battle After Another

Entre las categorías más importantes destacan:

Mejor película

Mejor director – Paul Thomas Anderson

– Paul Thomas Anderson Mejor actor – Leonardo DiCaprio

– Leonardo DiCaprio Mejor actor de reparto – Benicio del Toro

– Benicio del Toro Mejor actor de reparto – Sean Penn

– Sean Penn Mejor actriz de reparto – Teyana Taylor

– Teyana Taylor Mejor guion adaptado – Paul Thomas Anderson

– Paul Thomas Anderson Mejor fotografía

Mejor montaje

Mejor diseño de producción

Mejor banda sonora original – Jonny Greenwood

– Jonny Greenwood Mejor sonido

Mejor casting

Con este número de nominaciones y el respaldo de la crítica, One Battle After Another llega a la ceremonia como una de las producciones más fuertes de la temporada, aunque la competencia con otras películas destacadas mantiene abierta la incógnita sobre cuántas estatuillas logrará llevarse a casa.