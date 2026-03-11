El toque mexicano que acompañará el menú exclusivo de los Premios Óscar 2026

La noche más importante de Hollywood no solo se vive en el escenario. Después de la entrega de los galardones, el glamour continúa en una de las celebraciones más exclusivas de la industria: el Premios Óscar culmina con el famoso Baile de los Gobernadores, una fiesta privada donde las estrellas celebran rodeadas de lujo, música… y un menú espectacular que este año tendrá un inesperado sabor mexicano.

¿Quién será el chef de los Premios Óscar 2026?

Tras la ceremonia que se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, más de dos mil invitados —entre nominados, ganadores y grandes figuras del cine— se trasladarán a la fiesta oficial posterior, donde la gastronomía es casi tan protagonista como las estatuillas doradas.

El chef Wolfgang Puck vuelve a diseñar el menú oficial de la fiesta posterior a la gala. AFP

El encargado de diseñar el menú es nuevamente el célebre chef Wolfgang Puck, quien lleva más de tres décadas al frente de la cocina del evento. Con 76 años y una carrera consolidada en la alta gastronomía internacional, Puck ha convertido este banquete en una tradición dentro del universo de los Óscar.

Para la edición de 2026, el chef y su equipo prepararán alrededor de 25 mil platillos, pensados para satisfacer todos los gustos después de una larga noche de emociones, discursos y alfombra roja.

El banquete incluirá alrededor de 25 mil platillos para más de dos mil invitados. AFP

¿Cuál será el menú de los Premios Óscar 2026?

El menú de este año combinará sabores de diferentes culturas con ingredientes premium. Entre las cifras que se manejan para esta fastuosa celebración destacan:

30 kilos de caviar

100 kilos de chuletas tomahawk

decenas de kilos de salmón ahumado

1,200 pasteles de pollo, uno de los platillos más emblemáticos del chef

El clásico chicken pot pie de Puck —un pastel de pollo cubierto con hojaldre— se ha convertido en una especie de “comfort food” para las celebridades después de horas de ceremonia.

Los invitados podrán disfrutar de sushi preparado al momento y carnes premium. AFP

Además, el banquete contará con estaciones gastronómicas internacionales: pastas, carnes premium, platos austríacos, opciones veganas y una de las grandes novedades de este año: una estación de sushi preparado al momento, donde los invitados podrán personalizar sus piezas con la ayuda de chefs especializados.

Durante la presentación del menú ante la prensa, Puck incluso bromeó sobre las tendencias de Hollywood relacionadas con medicamentos para adelgazar: según dijo entre risas, los asistentes podrán “acompañar la carne con su Ozempic en lugar de espinacas”.

¿Cuál será el toque mexicano que forma parte de los Premios Óscar?

Si algo destaca este año en el menú del Baile de los Gobernadores es la presencia de México en la barra de coctelería. El tequila de la marca Don Julio será protagonista de los tragos especiales diseñados para la noche. Para la ocasión, el reconocido bartender Lorenzo Antinori, cofundador del famoso bar Leone de Hong Kong, creó una serie de cócteles exclusivos inspirados en el cine.

Uno de los protagonistas será el tequila mexicano en una carta especial de cocteles. AFP

Entre los nombres de estas bebidas destacan:

“El mejor del show”

“Maestro Martini”

“La secuela”

Estas creaciones mezclan sabores mexicanos con influencias italianas, aportando un toque distintivo al evento y confirmando el creciente protagonismo del tequila en la coctelería internacional. Además del tequila, la noche incluirá miles de botellas de vino, champaña y sake. Entre los socios del evento destacan casas como Piper-Heidsieck para el champán y Dassai para el sake japonés, que acompañará especialmente los platillos de sushi y pescado.

La idea, según los organizadores, es ofrecer una experiencia gastronómica que refleje la diversidad cultural del cine contemporáneo.

El menú también incluye caviar, vinos de lujo, champaña y sake. AFP

¿Cuál será el postre de los Premios Óscar 2026?

El final del banquete será dulce. Miles de pequeñas estatuillas doradas de chocolate serán repartidas entre los invitados para que todos puedan llevarse un “Óscar” a casa.

Estas figuras —elaboradas con chocolate oscuro y cubiertas con un delicado baño dorado— se han convertido en uno de los souvenirs más codiciados de la fiesta.

El evento culminará con miles de estatuillas de chocolate inspiradas en el Óscar. AFP

Como bromeó uno de los chefs del equipo culinario durante la presentación del menú: ganar un Óscar real es extremadamente difícil, pero al menos en esta fiesta todos pueden irse con uno… aunque sea de chocolate.

Así, mientras los ganadores graban sus nombres en las placas de sus estatuillas oficiales, el resto de Hollywood celebra con un festín para cerrar con broche de oro la noche más importante del cine.