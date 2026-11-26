Antes de que Robert Pattinson consiguiera el papel de James Bond, varios actores británicos estuvieron interesados en convertirse en el sucesor de Daniel Craig. Entre ellos se encontraba Charlie Cox, conocido por interpretar a Daredevil en las producciones de Marvel.

Aunque su experiencia en proyectos de acción podría haber favorecido su candidatura, el actor ni siquiera tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades frente al equipo responsable de elegir al nuevo agente 007. Ahora ha revelado qué ocurrió detrás del proceso de selección.

Charlie Cox reveló que su edad le impidió conseguir una audición para convertirse en el nuevo James Bond. IG _charliecox

¿Por qué Charlie Cox fue rechazado para interpretar a James Bond?

La edad fue el principal obstáculo que encontró Charlie Cox cuando intentó incorporarse a la franquicia. Durante una entrevista con Virgin Radio UK, el actor confesó que tomó la iniciativa de buscar una oportunidad para participar en el casting.

Su interés lo llevó a solicitar ayuda a sus representantes, quienes se encargaron de consultar si existía la posibilidad de conseguir una audición. La respuesta sorprendió al protagonista de Daredevil, pues le comunicaron que era demasiado mayor para interpretar al personaje.

Cox, quien cumplirá 44 años en diciembre de 2026, cuestionó este criterio al considerar que la diferencia de edad entre él y Robert Pattinson, quien finalmente consiguió el papel, es de apenas unos años.

“Yo pedí audicionar para ese papel. ¿Saben qué me dijeron? ‘Demasiado mayor’. ¡Pero Rob tiene la misma edad que yo! Aunque debo reconocer que tiene muy buen aspecto para interpretarlo”, recordó durante la conversación.

La experiencia del actor coincide con los reportes que circularon durante la búsqueda del nuevo James Bond. Según estas versiones, los responsables de la franquicia estaban interesados en encontrar a un intérprete que estuviera en la treintena.

La edad de los protagonistas ha variado a lo largo de la historia cinematográfica del espía británico. Algunos actores que asumieron el personaje llegaron a la franquicia después de cumplir los 40 años, mientras que otros comenzaron a interpretarlo antes de esa etapa.

Estas eran las edades de algunos intérpretes cuando estrenaron su primera película como James Bond.

Sean Connery, 32 años.

George Lazenby , 30 años.

Roger Moore , 45 años.

Timothy Dalton , 41 años.

Pierce Brosnan , 42 años.

Daniel Craig , 38 años.

Aunque Cox recibió una negativa, su experiencia no permite establecer que existiera un límite de edad obligatorio para todos los candidatos. De hecho, Pattinson tiene actualmente 40 años y será mayor cuando llegue a las salas de cine su primera película como 007.

Charlie Cox confesó que esperaba que Jack Lowden o Callum Turner fueran elegidos para interpretar al agente 007. Grosby Group

Charlie Cox revela quiénes eran sus favoritos para ser James Bond

Antes de conocer la decisión de Amazon MGM Studios, el protagonista de Daredevil tenía sus propias apuestas sobre el futuro de la franquicia. Durante la entrevista reconoció que esperaba que el papel terminara en manos de Jack Lowden o Callum Turner.

Ambos nombres aparecieron durante meses entre los posibles candidatos para sustituir a Daniel Craig. Otros actores británicos que estuvieron presentes en las especulaciones alrededor del casting fueron Nicholas Hoult y Josh O’Connor, aunque eso no significa que todos hayan realizado audiciones.

Pese a quedar fuera del proceso, Cox reconoció los méritos profesionales de Robert Pattinson y destacó las decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera, en particular su interés por colaborar con cineastas que apenas comenzaban a dirigir películas.

El actor británico ha combinado su participación en grandes franquicias con producciones independientes. Después de protagonizar la saga Crepúsculo, Pattinson trabajó con directores como Robert Eggers en El faro y los hermanos Safdie en Good Time.

Su trayectoria también incluye películas como Tenet, de Christopher Nolan, y Batman, dirigida por Matt Reeves. Con James Bond, Pattinson sumará otro personaje de alcance internacional a una carrera que ya abarca distintos géneros cinematográficos.

Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner y Jack Lowden figuraron entre los candidatos para interpretar a James Bond antes de Robert Pattinson. IG aarontaylorjohnson / IG callumrturnernews / IG jack.lowden

¿Qué se sabe de la nueva película de James Bond con Robert Pattinson?

La llegada de Robert Pattinson marcará el inicio de una etapa para la franquicia después de la salida de Daniel Craig, quien interpretó al agente secreto durante cinco películas estrenadas entre 2006 y 2021.

El encargado de dirigir la película número 26 será Denis Villeneuve, cineasta canadiense responsable de producciones como Duna, Blade Runner 2049 y La llegada. El proyecto estará respaldado por Amazon MGM Studios.

Tras anunciarse su incorporación, Pattinson reconoció la importancia que tiene el personaje dentro de la historia del cine y expresó su entusiasmo por colaborar con el equipo que estará detrás de esta nueva versión del espía.

“Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto”, declaró el actor al hablar sobre la oportunidad de convertirse en el nuevo James Bond.

El inicio de las grabaciones está previsto para 2027, aunque todavía no se han dado a conocer detalles sobre la historia que protagonizará Pattinson, los actores que lo acompañarán ni la fecha en que llegará la película a los cines.