Cha Eun-Woo, de 'Belleza verdadera', es acusado de fraude fiscal; actor responde 

Cha Eun-Woo, cantante y actor conocido por ser parte del grupo de K-pop ASTRO, está en el centro de una investigación fiscal en Corea del Sur. Las autoridades locales señalan que podría haber evitado el pago de impuestos por una cantidad que supera los 20 mil millones de wones, equivalentes a 13.6 millones de dólares (239 millones de pesos).

El caso ha cobrado relevancia no solo por tratarse de una figura pública, sino porque también estarían involucradas su madre y su agencia de representación, Fantagio. Los medios surcoreanos informaron que el Servicio Nacional de Impuestos, a través de su Oficina Regional de Seúl, ha estado revisando desde hace dos años ciertos movimientos financieros relacionados con el artista.

¿De qué acusan a Cha Eun-Woo?

Una de las claves de la investigación es una empresa registrada a nombre de la madre de Cha Eun-Woo. De acuerdo con los reportes, se trata de un restaurante que ofrecía principalmente platillos de anguila. Sin embargo, las autoridades sospechan que este negocio pudo haber funcionado como una “empresa fantasma”, utilizada con el fin de reducir de forma indebida el pago de impuestos del artista.

No fue sino hasta inicios de 2023 que surgieron las primeras señales de irregularidades. Esto llevó a que la Oficina de Investigación abriera una revisión más detallada de la situación fiscal del idol. Tras este proceso, el Servicio Nacional de Impuestos emitió una liquidación fiscal adicional por la millonaria suma mencionada.

Aunque Cha Eun-Woo está representado por Fantagio, los reportes aseguran que el foco de la investigación está en sus ingresos personales. Se presume que la supuesta colaboración entre la agencia y la empresa familiar permitió que los ingresos se dividieran y así se redujera la carga tributaria de manera poco clara.

Fantagio responde y empresas reaccionan

Desde la agencia Fantagio se emitió un comunicado en el que se afirma que la empresa creada por la madre del artista se encuentra legalmente registrada y se dedica a actividades culturales y artísticas. Aun así, el asunto ha generado repercusiones inmediatas en la carrera del actor, ya que varias empresas que colaboraban en su promoción comenzaron a retirar su imagen de campañas publicitarias, aun sin una resolución oficial del caso.

La empresa también aseguró que el actor cooperará con las autoridades.

“Este asunto no ha sido finalizado ni confirmado oficialmente, explicaremos activamente nuestra postura mediante los procedimientos legales y cooperaremos plenamente en el proceso (...), Cha Eun-Woo seguirá cumpliendo fielmente con sus obligaciones fiscales y legales como ciudadano”, señalaron.

Por otro lado, el medio coreano News Star informó que la agencia busca confirmar si la empresa de la madre del cantante debe tributar como una entidad con obligaciones fiscales sustantivas. Hasta el momento, no existe una notificación definitiva ni una decisión oficial, y el equipo legal ha iniciado una revisión pretributaria como respuesta.

Cha Eu-Woo contrata abogados

Con el fin de enfrentar las acusaciones, Cha Eun-Woo designó como representantes legales al bufete Sejong, uno de los más prestigiosos de Corea del Sur. Este despacho es conocido por haber llevado casos como el del grupo NewJeans. Aunque ese proceso no fue favorable para el grupo femenino, Sejong tiene amplia experiencia en temas fiscales y cuenta con un exfuncionario del Servicio Nacional de Impuestos entre sus asesores.

Es importante señalar que el artista no puede involucrarse directamente en todo el proceso debido a que se encuentra cumpliendo con su servicio militar obligatorio, el cual terminará el 27 de enero de 2027. Según la agencia, su alistamiento no fue una estrategia para evitar el problema fiscal, sino una obligación que no podía seguir postergando.

Cha Eun-Woo publica una carta y ofrece disculpas

Ante la creciente atención mediática y las críticas del público, Cha Eun-Woo decidió expresarse a través de su cuenta oficial de Instagram. En su publicación, ofreció una disculpa abierta por la preocupación que ha generado el caso:

“Sinceramente inclino mi cabeza y me disculpo por haber causado preocupación y decepción a muchas personas debido a varios asuntos recientes que me involucran. Aprovechando este incidente, he reflexionado profundamente sobre si mi actitud hacia mi deber como ciudadano de la República de Corea, en particular respecto del pago de impuestos, era suficientemente rigurosa. Durante los últimos días, he pasado tiempo contemplando y reflexionando sobre qué palabras debería ofrecer primero para transmitir, aunque sea un poco, mi pesar a aquellos que fueron lastimados por mí.”

En la misma carta, el actor aclara que su ingreso al ejército no tuvo relación con la controversia.

“Actualmente estoy sirviendo en el ejército, pero no fue una decisión intencionada para evitar esta controversia. El año pasado, me vi en una situación en la que ya no podía posponer mi alistamiento militar, por lo que me alisté sin poder completar los trámites de la investigación fiscal. Sin embargo, siento profundamente la responsabilidad por este malentendido, que también se originó en mis propias deficiencias. Si no fuera soldado en este momento, querría visitar personalmente y rendir homenaje a todos aquellos que resultaron perjudicados por este incidente. Con ese sentimiento, escribo esta carta con toda mi sinceridad.”

Finalmente, aseguró que está dispuesto a participar en la investigación y asumir las consecuencias si fuera necesario.

“Participaré fielmente en los procedimientos tributarios que se lleven a cabo en el futuro. Además, aceptaré con humildad la decisión final de las autoridades competentes y asumiré la plena responsabilidad correspondiente. En el futuro, reflexionaré sobre mí mismo con más rigor y viviré con un mayor sentido de responsabilidad, con la mentalidad de corresponder al amor que he recibido. Una vez más, me disculpo sinceramente por haber causado preocupación.”

PJG