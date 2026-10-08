¿Se encuentra bien? Céline Dion sufre fuerte caída en vivo y el video causó revuelo en redes

Céline Dion vivió un momento inesperado durante uno de sus conciertos en Francia, luego de perder el equilibrio y caer sobre el escenario mientras interpretaba una de sus canciones.

El incidente quedó registrado en video y rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes se preocuparon por el estado de salud de la cantante, especialmente después de los años que ha enfrentado debido a una enfermedad neurológica.

¿Qué le pasó a Céline Dion en Francia?

La intérprete canadiense, de 58 años, se encontraba en plena presentación cuando realizaba una serie de movimientos coreográficos apoyándose sobre una sola pierna.

Céline Dion sufrió una caída durante uno de sus conciertos en Francia, pero logró levantarse por sus propios medios y continuó con el espectáculo. IG celinedion

Sin embargo, en uno de ellos perdió la estabilidad y terminó sentada en el suelo. Para amortiguar el golpe, extendió uno de sus brazos antes de tocar el escenario. Aunque la caída provocó sorpresa entre los asistentes, la reacción de Céline tranquilizó rápidamente al público.

La artista consiguió levantarse por sus propios medios y levantó el pulgar para indicar que se encontraba bien. Después de ese gesto, retomó su actuación y continuó con el espectáculo, sin que se reportara una interrupción significativa.

¿Cuál es el estado de salud de Céline Dion tras su caída?

El momento generó preocupación entre los admiradores de Dion, quienes han seguido de cerca su regreso a los escenarios después de una prolongada pausa. Sin embargo, el hecho de que pudiera incorporarse rápidamente y continuar cantando fue una señal tranquilizadora para quienes presenciaron el incidente.

Hasta la información disponible sobre el episodio, no se reportaron consecuencias graves derivadas de la caída. No obstante, el video volvió a poner sobre la mesa las preguntas acerca de cómo se encuentra actualmente la cantante y cómo ha sido su proceso para regresar a los conciertos.

Después de caer, levantó el pulgar para indicar que se encontraba bien y siguió cantando. IG celinedion

¿Qué enfermedad padece Céline Dion?

En diciembre de 2022, Céline Dion reveló públicamente que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica poco frecuente que puede provocar rigidez muscular, espasmos dolorosos y dificultades para moverse.

La artista explicó entonces que sus síntomas habían afectado su capacidad para cantar y que necesitaba concentrarse en su salud. A raíz del diagnóstico, canceló presentaciones y suspendió sus planes de gira, alejándose de los escenarios durante varios años.

La caída de Céline Dion volvió a generar preguntas sobre su salud y su regreso a los escenarios, luego de que revelara en 2022 que padece el síndrome de la persona rígida. IG celinedion

En el documental I Am: Céline Dion, la cantante mostró parte de la complejidad de vivir con esta condición y habló abiertamente de los desafíos físicos y emocionales que ha enfrentado. El trastorno puede afectar distintos grupos musculares y hacer que determinadas actividades cotidianas se vuelvan difíciles.

Por ello, una caída durante una presentación puede despertar inquietud entre sus seguidores. Sin embargo, no hay información que permita afirmar que este incidente en particular haya sido provocado por su enfermedad o haya dejado una secuela.

Céline Dion vuelve a los escenarios tras años de luchar contra su enfermedad

El regreso de Céline Dion a los escenarios representa una etapa importante después de años de incertidumbre sobre su futuro musical. En julio de 2024, la cantante sorprendió al público con una interpretación de Hymne à l'amour durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, celebrada en la Torre Eiffel.

Céline Dion continúa reencontrándose con sus seguidores después de una larga pausa musical. AFP

Posteriormente, anunció una serie de conciertos en Francia, una oportunidad para reencontrarse con sus admiradores y volver a interpretar en vivo algunas de las canciones que marcaron su trayectoria.

Su regreso también ha estado acompañado de un intenso trabajo para afrontar los efectos de su enfermedad, con preparación física y vocal adaptada a sus necesidades.

Aunque la caída causó un susto entre quienes asistieron al concierto y entre los usuarios que vieron el video, Céline demostró que podía levantarse y continuar con la presentación. Por ahora, la grabación no confirma que haya sufrido una lesión grave.