¿Quiénes secuestraron a Irán Castillo? Les dictan sentencia de hasta 165 años de prisión

A más de 11 años del secuestro de Irán Castillo, el caso tuvo un nuevo avance judicial. Un juez federal dictó sentencias de hasta 165 años de prisión contra nueve personas señaladas por participar en una organización criminal que privaba de la libertad a sus víctimas para exigir dinero a cambio de su liberación.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las condenas se obtuvieron después de presentar pruebas contra los acusados por delitos de delincuencia organizada, secuestro agravado, delitos contra la salud y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo operaba en el entonces Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, así como en los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl y Chalco. Entre marzo y mayo de 2015, sus integrantes habrían secuestrado a varias personas, entre ellas la actriz mexicana.

¿Qué condenas recibieron los implicados en el secuestro?

La FGR detalló que las penas variaron según los delitos acreditados y el número de víctimas relacionadas con cada caso. Las sentencias más altas fueron de 165 años de prisión y una multa de 863 mil 742 pesos para Cristian "N" y Edgar "N", por hechos que involucraron a tres víctimas.

Jaime "N" y Adriana "N" recibieron condenas de 161 años de cárcel y multas de 846 mil 672 pesos, también por delitos cometidos contra tres víctimas.

La FGR detalló que las penas variaron según los delitos acreditados y el número de víctimas relacionadas con cada caso. @castillo.iran

En tanto, Bernardo "N" y Ángel "N" fueron sentenciados a 111 años de prisión y al pago de 573 mil 552 pesos, en relación con dos víctimas.

La lista de resoluciones incluye a Jorge "N" y Carlos "N", quienes recibieron 61 años de cárcel y multas de 300 mil 432 pesos por hechos que involucraron a una víctima. Rosario "N", por su parte, fue sentenciada a 57 años de prisión y una multa de 283 mil 362 pesos, por delitos relacionados con dos víctimas.

Según el comunicado oficial, las autoridades agotaron distintas instancias judiciales antes de obtener el fallo condenatorio. Los hombres deberán cumplir sus penas en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Nayarit, mientras que las mujeres serán trasladadas al centro penitenciario federal número 16, en Morelos.

Así secuestraron a Irán Castillo en 2015

El secuestro de Irán Castillo ocurrió en mayo de 2015, al sur de la Ciudad de México. La actriz regresaba de una función de teatro cuando fue interceptada por los delincuentes.

El método que presuntamente utilizaba el grupo consistía en provocar un choque por detrás para obligar a los conductores a detenerse. Cuando las víctimas bajaban de sus vehículos para revisar los daños, los integrantes de la organización las amagaban con armas y las privaban de la libertad.

En el caso de Castillo, la retención se prolongó durante aproximadamente 72 horas. Durante ese tiempo, sus captores exigieron dinero a su familia para dejarla libre.

El secuestro de Irán Castillo ocurrió en mayo de 2015, al sur de la Ciudad de México. (Foto: Mezcal Entertainment)

Años después se conoció que la situación fue especialmente complicada para sus seres queridos, que debían reunir la cantidad solicitada dentro del plazo establecido por los secuestradores. La cantante Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, habrían intervenido para ayudar a completar el pago del rescate.

Tras su liberación, la actriz habló públicamente sobre la experiencia y las secuelas emocionales que le dejó. También contó que, durante los primeros momentos, llegó a experimentar sentimientos contradictorios hacia las personas que la mantuvieron cautiva.

Un caso que tardó años en llegar a sentencia

La investigación de la FGR señala que los integrantes de la organización fueron detenidos en mayo de 2015 y que, posteriormente, se inició el proceso penal en su contra.

Aunque el secuestro de Irán Castillo se convirtió en uno de los episodios más difíciles de su vida, las autoridades señalaron que el grupo también habría cometido delitos contra otras víctimas.

La investigación de la FGR señala que los integrantes de la organización fueron detenidos en mayo de 2015 @castillo.iran

Las condenas anunciadas representan un avance judicial para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. El caso también recuerda el método con el que operaba la organización; provocar accidentes viales para sorprender a sus víctimas y exigir dinero por su liberación.