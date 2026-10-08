FICUNAM 2026: Sedes, costos, películas, invitados especiales y las funciones con acceso GRATIS

Con una programación dedicada al cine de autor, propuestas experimentales y las nuevas formas de narrar, el Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México (FICUNAM) celebrará su 16 edición del 5 al 15 de noviembre.

Una de las novedades será la llegada a la Ciudad de México de la Quincena de Cineastas del Festival de Cannes, una muestra independiente que surgió en 1969, en el contexto de las movilizaciones sociales de Francia, para dar espacio a películas de propuestas autorales y alejadas de los mecanismos tradicionales de selección.

La iniciativa forma parte de un proyecto internacional que ya ha llevado selecciones de la Quincena a ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Tokio. Este año se incorporan Ciudad de México y Hong Kong. La programación será presentada por Julien Rejl, director de la Quincena, junto con algunos de los cineastas participantes.

Entre las películas seleccionadas se encuentra La muerte no tiene dueño, de Jorge Thielen, además de una obra del realizador tailandés Sompot Chidgasornpongse.

La muestra se completa con títulos como Diario de una camarera, de Luis Buñuel; La libertad pobre; La perra, de Dominga Sotomayor, y Rocas rojas, de Bruno Dumont, entre otros. Aunque los organizadores esperan que la colaboración tenga continuidad, señalaron que evaluarán la respuesta del público antes de determinar si se mantendrá en futuras ediciones.

Los organizadores dieron más detalles del certamen que se realizará una vez que pase el Día de Muertos. FICUNAM

Estamos muy contentos y conscientes también de la importancia y responsabilidad que implica esta alianza con la Quincena”, señaló Maximiliano Cruz, coordinador artístico del festival, durante la presentación del programa.

Hamaguchi y Kurosawa, invitados especiales

La edición también contará con la presencia de los cineastas japoneses Ryūsuke Hamaguchi y Kiyoshi Kurosawa, quienes recibirán la Medalla Filmoteca UNAM. Hamaguchi presentará su película más reciente All of a Sudden y participará en actividades relacionadas con su filmografía. Kurosawa, por su parte, acudirá con

El samurái y el prisionero, que tendrá su estreno latinoamericano en FICUNAM.

El cineasta japonés estará en CDMX Reuters

La relación entre ambos realizadores también forma parte del interés de su encuentro: Hamaguchi estudió con Kurosawa y posteriormente colaboró con él en el guion de La mujer del espía. Ambos participarán en un diálogo público dentro del Ágora FICUNAM.

Otra de las actividades vinculadas con Hamaguchi será la presentación de GIFT, una versión silente de El mal no existe, concebida para musicalizarse en vivo por Eiko Ishibashi, compositora de la banda sonora de Drive My Car.

Estrenos y panorama internacional

La sección Premieres y FICUNAM reunirá 12 películas con presencia de sus realizadores. Entre ellas figuran Minotauro, de Andrey Zvyagintsev; Pedro en el país, de María Alché y Benjamin Naishtat; y A veces no entra tristeza otras veces de rebelión, de la argentina María Aparicio, elegida como película inaugural.

El programa incluye también producciones mexicanas como Seis meses en el edificio rosa con azul, de Bruno Santamaría; Chicas tristes, de Fernanda Tovar; El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso; Lo demás es ruido, de Lourdes Pereira; Los nuevos, de Rodrigo Blanco, y Salón de belleza, de Natalia Ceballos. La selección se completa con Los contrincantes, de Federico Luis, cortometraje ganador de la Palma de Oro en Cannes, de acuerdo con lo anunciado por el festival.

Además, la actriz, guionista y directora francesa Julie Delpy será una de las invitadas de honor de la edición 16, donde recibirá la Medalla Filmoteca UNAM por su trayectoria y sus aportaciones al cine. El homenaje se realizará en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, en colaboración con la Embajada francesa y el Instituto Francés de América Latina. El festival también dedicará una retrospectiva a su filmografía, que incluirá una sesión de preguntas y respuestas con el público y una clase magistral sobre su trabajo creativo.

Delpy ha desarrollado una carrera entre el cine europeo y el estadunidense como intérprete, guionista y realizadora. Ha trabajado con directores como Jean-Luc Godard, Agnieszka Holland, Krzysztof Kieślowski y Jim Jarmusch, y alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la trilogía Antes del amanecer, de Richard Linklater. Como coguionista de Antes del atardecer (2004) y Antes de la medianoche (2013), obtuvo dos nominaciones al Oscar. Detrás de cámara ha dirigido títulos como Dos días en París, The Countess y Meet the Barbarians (2024).

Retrospectivas y cine experimental

La retrospectiva El boxeador, el hombre y la dama: el cine popular de los 80 en contexto recuperará cuatro películas mexicanas: El día que murió Pedro Infante, de Claudio Isaac; Amor a la vuelta de la esquina, de Alberto Cortés; Ratas de la ciudad, de Valentín Trujillo, y Knock Out, de José Luis García Agraz.

También se presentará una retrospectiva del cineasta armenio Artavazd Pelechian, integrada por seis cortometrajes restaurados en 4K y organizados en dos programas. Por su parte, Murales reunirá cinco programas dedicados al diálogo entre el cine experimental contemporáneo y las películas históricas de vanguardia, incluido uno dedicado a la colección Light Cone.

En Umbral Expandido, el festival explorará formas de exhibición que trascienden la proyección convencional. Entre las actividades anunciadas está Umbral Cero, performance sonora de Carter Logan y el artista mexicano Diego Espinosa, programada para el viernes 13 de noviembre en Casa del Lago. También se presentará El derecho a invertebrarse, película performática de Mercedes Gaviria.

Andrey Zvyagintsev estará en la CDMX. AFP

Competencias y formación cinematográfica

La selección oficial estará organizada en cuatro secciones: Competencia Internacional, Ahora México, Umbrales de Vanguardia Latinoamericana y Aciertos, dedicada al encuentro internacional de escuelas de cine. El área profesional FICUNAM incluye además ICi Academy, el Seminario Públicos y Audiencias del Futuro y Catapulta, plataforma que impulsa proyectos cinematográficos en desarrollo.

Fechas, sedes y acceso

El festival tendrá funciones en el Centro Cultural Universitario, incluidas sus tres salas de cine y la Sala Miguel Covarrubias. Entre las nuevas sedes anunciadas se encuentran la Sala Fósforo, ubicada en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo Universum y espacios universitarios como la FES Acatlán.

Los organizadores también reforzarán las actividades para infancias, juventudes y públicos con acceso limitado a la oferta cultural. Otoño FICUNAM llevará funciones gratuitas a distintas alcaldías, mientras que la gira posterior del festival llegará a 15 estados de la República.

Fernanda Becerril, directora ejecutiva de FICUNAM, explicó que el equipo renovó su estrategia de comunicación para conectar con espectadores que todavía no conocen el encuentro, mediante una mayor actividad en redes sociales y el regreso de materiales impresos.

Estamos haciendo una campaña especial en las redes sociales. Quizás se hayan dado cuenta de que están mucho más activas; cambiamos un tanto el tono y el lenguaje para acercarnos a estos nuevos públicos”, afirmó.

El festival mantendrá colaboraciones puntuales con plataformas como Netflix y MUBI, aunque busca privilegiar la experiencia colectiva de las películas en salas. Las entradas para las funciones en el Centro Cultural Universitario costarán 70 pesos, con descuentos habituales del 50% para estudiantes, docentes, personas adultas mayores y otros beneficiarios.

Las funciones al aire libre serán gratuitas.