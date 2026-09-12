Céline Dion regresa triunfal a los escenarios en París tras seis años de ausencia

La cantante Céline Dion rompió el silencio y regresó triunfal a los escenarios de París este sábado. La estrella francocanadiense ofreció un concierto multitudinario con entradas agotadas ante treinta mil espectadores en la Plenitude Arena, marcando su esperada reaparición tras seis años de ausencia obligada por una severa enfermedad neurológica.

La intérprete abrió su presentación con la balada "On ne change pas", visiblemente conmovida y derramando lágrimas de alegría frente a su devoto público. La artista reveló a finales de 2022 un diagnóstico de síndrome de la persona rígida, un trastorno autoinmune que provocó rigidez muscular extrema y espasmos intensos, obligándola a cancelar sus giras internacionales en medio de la incertidumbre médica total.

Céline Dion agradecida en París. AFP

Durante su intervención en el escenario, la diva de 58 años confesó ante la multitud europea que aprendió a vivir con su fragilidad física y decidió transformarla en su principal motor de supervivencia. Su proceso de recuperación exigió entrenamientos rigurosos similares a los de una atleta profesional, combinando clases de ballet, sesiones de pilates y terapia vocal constante para recuperar el control absoluto de su voz.

Pasión internacional y furor en las calles de París

La capital francesa recibió a miles de seguidores provenientes de diversas naciones, incluyendo Brasil, Canadá y la lejana Tahití. Las calles parisinas vibraron con fiestas de karaoke y cruceros temáticos organizados para celebrar el retorno de la intérprete de "My Heart Will Go On", quien saludó personalmente a sus admiradores desde las inmediaciones del hotel Royal Monceau.

Los reportes de la prensa local confirmaron la presencia discreta de personalidades como la ex primera dama estadunidense Michelle Obama entre los asistentes VIP del recinto. Los fanáticos pagaron tarifas elevadas para asegurar su lugar en el evento, catalogando la noche como un hito histórico dentro de la industria musical internacional y el mundo del espectáculo.

Céline Dion cantando en la Plenitude Arena. AFP

El arranque parisino forma parte de una gira de veintiséis fechas programadas entre septiembre, octubre y una extensión especial prevista para mayo próximo. Esta serie de conciertos masivos generará ingresos multimillonarios para los organizadores y reactivará la economía turística vinculada a la figura de la estrella.

Cuatro décadas de trayectoria y un legado inquebrantable

Durante cuatro décadas de carrera artística, la famosa intérprete acumuló la impresionante cifra de doscientos sesenta millones de álbumes vendidos en inglés y francés. Éxitos mundiales como "Because You Loved Me" cimentaron su estatus como un ícono indiscutible de la balada romántica y el pop contemporáneo a nivel global.

Céline Dion se entregó a su público en París. AFP

El éxito rotundo de esta reaparición disipó los temores sobre un retiro definitivo de los escenarios musicales mundiales. La artista demostró una resistencia física sobresaliente y consolidó su victoria personal frente a un pronóstico médico adverso que amenazó su carrera profesional durante varios años difíciles.

Los promotores confirmaron que los boletos volaron en cuestión de minutos, reflejando el poder comercial intacto de la cantante canadiense en la actualidad. Su voz recuperó el brillo característico que cautivó a generaciones enteras en todo el planeta, marcando un nuevo capítulo dorado en su historia.