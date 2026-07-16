¿Quién es iShowSpeed y por qué estará en la Final del Mundial 2026?

La ceremonia de clausura de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, programada para el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, contará con una de las adiciones más disruptivas del entretenimiento contemporáneo luego de que la FIFA confirmó la presencia de Darren Jason Watkins Jr., conocido globalmente en las plataformas digitales bajo el alias de iShowSpeed o simplemente Speed, quien formará parte del espectáculo.

¿Quién es iShowSpeed?

A sus 21 años, Watkins Jr se ha consolidado como uno de los influencers más populares del mundo con decenas de millones de suscriptores en su canal de YouTube y cientos de miles de fanáticos en transmisiones en vivo en plataformas como Twitch.

Speed, originario de Cincinnati, Ohio, comenzó su trayectoria realizando transmisiones en vivo de videojuegos populares desde su habitación. Sin embargo, su personalidad irreverente, reacciones efusivas y su ferviente admiración por el futbol, especialmente por el portugués Cristiano Ronaldo, lo han colocado en el centro de atención en este Mundial.

En la presente Copa del Mundo se le ha visto en diversos estadios donde ha estado en controversias como por ejemplo cuando ha sufrido ataques racistas por parte de algunos fanáticos, pero también por él responder con comportamientos que se han considerado como agresivos ante algunos fans.

El éxito musical que lo llevó al escenario de la gran final

La participación del streamer en el evento cumbre del fútbol organizado por la FIFA responde directamente al impacto masivo de su faceta como intérprete musical dentro de la cultura popular deportiva.

El influencer interpretará ante los miles de asistentes al estadio su popular composición titulada “World Cup (Champions)” que ha logrado millones de reproducciones en las plataformas de video.

Durante una transmisión reciente, el propio creador admitió su asombro ante la invitación formal de los organizadores del torneo, confesando que inicialmente pensó que se trataba de una broma y no estaba tomando en serio.